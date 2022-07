Policija: Bizarno bi bilo, če ne bi uporabili vodnega topa

Že med predstavitvijo ob njegovem prevzemu leta 2017 so pojasnili, da se lahko specialno vozilo z vodnim topom uporablja tudi kot lastno sredstvo za gašenje požara, lahko se tudi pridruži silam za zaščito in reševanje ali pa se uporabi za različne humanitarne naloge, med drugim za prevoz in dostavo čiste pitne vode, saj je kapaciteta njegovega rezervoarja 10.000 litrov vode, pojasnjujejo na Policiji.

"Bizarno bi bilo ne uporabiti vodnega topa"

V odzivu so še zapisali, da so v slovenski policiji vodni top angažirali za pomoč gasilcem. "Bizarno bi bilo, če ne bi bil uporabljen, ker je zmožen prevažati in hitro uporabiti večjo količino vode," dodajajo.

Policija je zapisala, da so z vodnim topom od gasilcev prevzeli delo na določenih koridorjih, kjer je bilo z močenjem terena treba ustvarjati in vzdrževati požarne pregrade za zadrževanje ognja. Gasilci so ekipe lahko zato tudi prerazporedili na druga pomembnejša žarišča, so še zapisali.

"Kljub okvari je svoje delo opravil odlično"

Po mnenju policije je vodni top svoje delo opravil odlično, prav tako pa naj se njegove sposobnosti zaradi vključenosti v gašenje ne bi v ničemer poslabšale.