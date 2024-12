Policija o dogodku na Krvavcu: 'Ko je tja prišla patrulja, je bil pretep že končan'

"Po do sedaj zbranih podatkih je bilo poškodovanih šest oseb, ki jim je bila nudena zdravniška oskrba. Policisti so takoj začeli z intenzivnim dodatnim zbiranjem obvestil, razgovori s pričami, ogledom kraja, zavarovanjem videonadzornih posnetkov, ugotavljanjem identitete ... da se celovito ugotovijo vse okoliščine, ki so trenutno usmerjene v preiskovanje storitve kaznivih dejanj zoper življenje in telo, na primer povzročitve telesnih poškodb, sodelovanja v pretepu in nasilništva ," je naštel.

Z dodatnim zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je najprej prišlo do prepira, nato pa še do pretepa med dvema skupinama oseb, ki so se udeležile vsaka svoje zasebne zabave.

Na novinarsko vprašanje, ali to pomeni, da so nekatere osebe pobegnile, je Završnik prikimal: " Tako je." Razgovori z nekaterimi osebami, ki so kraj zapustile, so že bili opravljeni, z nekaterimi pa še bodo, je napovedal.

Ker zbiranje obvestil in preiskovanje še poteka, policisti več podatkov za zdaj ne morejo posredovati. Pozivajo pa morebitne dodatne oškodovance in priče dogodka, da pokličejo na PP Kranj in podajo koristne informacije.

Kolegi so bili obliti s krvjo, povsem izmaličenih obrazov, na tleh so ležale razbite steklenice, je prizor opisoval še vedno pretresen udeleženec pretepa s Hrvaške. "Njihov namen je bil, da nas masakrirajo," je povedal moški, katerega identiteto smo zakrili. Še danes ne ve, zakaj se je pretep sploh začel. "Tepli so mene in mojega šefa," razlaga. Nenadoma je bilo okrog njega pet fantov. "Padel sem na tla, tepli so me, me brcali, prav tako mojega šefa. Plazil sem se pod mizami, se dvignil in oni so me spet tepli s pestmi po ustih, po glavi, po celem telesu imam modrice."

Kar ga je še najbolj šokiralo, je, da napadalci niso odnehali. "On (šef, op. a) je uspel enako oditi ven, kjer so zunaj nadaljevali masakriranje, ko je bil on nezavesten. Nikogar ni tepel, bil je nezavesten, ležal je na tleh, oni pa so nadaljevali." Po njegovih besedah ima šef zlomljeno čeljust, na desno oko ne more gledati, glavo ima otečeno.