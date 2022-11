Policija bo predstavila izsledke preiskave dveh napadov v centru Ljubljane

V sklopu obravnave dveh dogodkov z elementi fizičnega nasilja, ki so se zgodili v zadnjem mesecu v centru mesta Ljubljana, bo dosedanje izsledke preiskave danes ob 14. uri pojasnil Irfan Beganović, pomočnik načelnice Policijske postaje Ljubljana Center.

Napad na Niko Kovač se je zgodil 25. oktobra na Bavarskem dvoru, ko se je neznanec z vso silo zaletel vanjo, jo odrinil in vpil, da bo ubil njenega psa. Ob njej je bila tudi prijateljica. Policija je kasneje posredovala fotografijo domnevnega napadalca in prosila javnost za pomoč pri prepoznavi.

Branka Grimsa je neznanec napadel v petek 29. oktobra okrog 16. ure pred državnim zborom. Kot je poslanec pojasnil, je oseba pritekla iz smeri Državnega zbora in mu sledila do stopnišča Maximarketa, kjer ga je skušala poriniti po stopnicah. Grims je dejal, da se je uspel obdržati in da ni utrpel resnejših poškodb.