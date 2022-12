Policija bogatejša za 40 novih 'maric', prilagojenih potrebam policistov na terenu

Vozni park Policije je pridobil 40 novih policijskih intervencijskih vozil. Policistom sta t. i. marice slovesno predala v. d. generalnega direktorja Policije Boštjan Lindav in ministrica za notranje zadeve mag. Tatjana Bobnar. "Ta vozila ne bodo le zamenjala starih, temveč bodo v marsičem tudi olajšala in poenostavila policijsko delo. Oprema je namreč bistveno posodobljena," je dejal Lindav. Vozila bodo razdeljena med splošne oz. območne policijske postaje.

Ob predaji ključev 40 novih vozil je v. d. generalnega direktorja Policije Boštjan Lindav policistom zaželel uspešno delo in varno vožnjo. Ob tem pa je poudaril tudi, da obnova voznega parka ni enkraten dogodek, temveč da ga je treba neprestano posodabljati. "Iztrošenost policijskega voznega parka je težava, s katero se nenehno srečujemo. Za vsakim novim vozilom, ki ga kupimo, na zamenjavo čaka še vsaj nekaj starih, ki imajo več sto tisoč prevoženih kilometrov," je dejal in se zahvalil vsem strokovnim službam, ki so poskrbele za nabavo in iskanje specifičnih tehničnih rešitev, da bi vozila čim bolje prilagodili potrebam policijskega dela.

Ponudnik je bil izbran na javnem razpisu, cena posameznih vozil s predelavo in vključeno policijsko in ostalo opremo pa znaša 56.793 evrov z DDV. Skupna vrednost nabave je tako 2.271.720 evrov z DDV.

Njihove ideje smo upoštevali in našli praktične rešitve, da smo jih realizirali. Danes tako gledamo vozila, ki so jih pomagali načrtovati tisti, ki jih bodo tudi uporabljali," je dejal.

V zvezi s prizadevanji za posodobitev in pomladitev voznega parka je še omenil, da so pred kratkim nabavili električna kolesa, ki jih doslej v Policiji še niso imeli, v zadnji fazi priprave so tudi trikolesni motorji, poleg tega pričakujejo še prihod dodatnih 40 novih maric, ki pa ne bodo last Policije, saj bodo nabavljene po sistemu "leasing". Slednje bodo predvidoma dobili v začetku leta 2023.

Ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar pa je dejala, da je temeljna dolžnost Policije zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja, predvsem pa varovanje človekovih pravic ter krepitev pravne države in vladavine prava. "K temu je sedanje vodstvo ministrstva in Policije zavezano od prvega dne!" je bila jasna ter ob tem dejala, da o tem priča prav njihovo delo v zadnjih šestih mesecih. Da pa lahko policisti učinkovito opravljajo svoje naloge, potrebujejo ustrezno vrednotenje svojega dela in ustrezno zaščitno opremo, kamor sodijo tudi ustrezna moderna vozila, je dodala. Tako opremo kot vozni park se mora zato ves čas posodabljati. Okoljsko manj obremenjujoča vozila

Prejele jih bodo vse policijske uprave. Pet vozil bo prejela PU Celje, pet PU Koper, štiri PU Kranj, 10 PU Ljubljana, šest PU Maribor, tri PU Murska Sobota, tri PU Nova Gorica in štiri PU Novo mesto.

Nove marice, ki zamenjujejo deloma iztrošena starejša intervencijska vozila, so specialna kombinirana tovorna vozila znamke Citroen, tipa Jumper, z zelo zmogljivim motorjem 165 KM. Vozila, ki so modro-rumeno-bele barve, so v svoji osnovi namenjena območnim policijskim postajam, ki jih je v Sloveniji 75, predvsem za neposredno izvajanje osnovnih oblik policijskega dela, kot so patruljiranje, intervencija, poostren nadzor, blokada ...

V skladu s pogodbo gre za nakup in dobavo okoljsko manj obremenjujočih vozil s pnevmatikami z boljšim izkoristkom goriva in boljšim oprijemom na mokri podlagi. Vozila so predelana za policijsko uporabo: imajo policijske oznake, svetlobno in zvočno signalizacijo ter policijsko opremo. Pri pripravi tehničnih specifikacij so bili upoštevani številni kriteriji in standardi (npr. okoljevarstveni standard Euro, zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju), predvideni stroški vzdrževanja, garancijski pogoji, možnost servisiranja idr., poseben poudarek je bil na zagotavljanju ustrezne varnosti uporabnikov vozil. Vozila, prilagojena za policijsko delo na terenu Vozila so prilagojena potrebam lokalnih policistov za delo na terenu. Imajo klimatsko napravo, za varnost voznika in sopotnika skrbijo sodobne varnostne blazine. Vsa vozila so opremljena z navigacijskim sistemom, dodatnim ogrevalnim sistemom (predvsem zaradi prostora za pridržanje) in najnovejšo LED tehnologijo zunanjih intervencijskih luči, ki lahko služijo tudi kot reflektorji za osvetlitev vseh strani vozila. Imajo poseben prostor za hrambo dolgocevnega orožja, več prostora za zaščitno opremo policistov, več osvetlitve v notranjosti, ročno prenosno akumulatorsko svetilko, sedeže iz obstojnejših materialov idr.

