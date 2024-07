Policija bogatejša za nov traktor

Traktor bo zamenjal skoraj 30 let staro delovno vozilo (letnik 1995), še iz časov starih helikopterjev, ki je že pred časom postalo zastarelo in je neustrezno za trenutne potrebe ter standarde. Z njim bodo upravljali letalski tehniki, ki so tako dobili novo opremo za varno delo, z nakupom pa se dolgoročno zmanjšuje tudi stroške vzdrževanja in okoljski vpliv. Nakup traktorja je bil izveden v postopku javnega naročila, so sporočili z Generalne policijske postaje.