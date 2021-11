Policija demantira ministra Počivalška: Delamo zakonito in na podlagi sodnih odredb

Minister Počivalšek po zaslišanjih zaposlenih na NPU, ki so pričali pred parlamentarno preiskovalno komisijo v državnem zboru, tudi o kriminalistični preiskavi zoper gospodarskega ministra, preiskovalce obtožuje, da lažejo in delajo nezakonito. Pred kratkim je za portal N1 celo dejal, da so njegov telefon nezakonito poslali na odklepanje v tujino. "Pozval jih bom, zdaj se lahko pripravijo, naj pokažejo odredbo, na podlagi katere so dali to narediti. Mislim, da je nimajo in da so to naredili nezakonito," je napovedal.

Zato vprašamo Nacionalni preiskovalni urad, ali to drži. "Potrdimo lahko le, da smo v tej preiskavi postopke izvedli zakonito in strokovno, pod usmerjanjem pristojnega državnega tožilstva in na podlagi sodnih odredb ob doslednem spoštovanju pravic v postopke vpletenih oseb," je odgovoril tiskovni predstavnik Policije Drago Menegalija in dodal, da več podatkov zaradi varovanja interesa predkazenskega postopka ne morejo posredovati.