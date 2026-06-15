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Slovenija

Policija do nedelje poostreno nad psihofizičnim stanjem voznikov

Ljubljana, 15. 06. 2026 11.37 pred 10 dnevi 2 min branja 6

Avtor:
STA
Preizkus alkoholiziranosti

Agencija za varnost prometa (AVP) bo skupaj s policijo do nedelje izvajala nacionalno preventivno akcijo Varno brez alkohola in drog. Policija bo v času akcije, ki poteka tudi na ravni EU, poostreno preverjala psihofizično stanje voznikov, še posebej v petek, ko bo potekal mednarodno usklajen maraton nadzora.

Akcija je namenjena preprečevanju vožnje pod vplivom alkohola, drog in psihoaktivnih snovi ter povečevanju zavedanja o posledicah takšnega ravnanja.

V noči na soboto bodo policisti od 20. do 5. ure na območju vseh policijskih uprav izvedli mednarodno usklajen maraton nadzora psihofizičnega stanja. V koordinaciji evropske zveze prometnih policij Roadpol bo tak nadzor tako istočasno izvedla večina evropskih držav.

Preizkus alkoholiziranosti
Preizkus alkoholiziranosti
FOTO: Bobo

Namen takšne oblike poostrenega nadzora je preprečiti neodgovorno udeležbo v prometu in tako poskrbeti, da bi prav vsi prometni udeleženci varno prispeli na svoj cilj, so v sporočilu za javnost zapisali na Generalni policijski upravi.

Uradni podatki namreč kažejo, da vožnja pod vplivom alkohola ali drog še naprej ostaja eden glavnih vzrokov najhujših prometnih nesreč v Sloveniji. Posledica vožnje pod vplivom alkohola je vsaka deseta prometna nesreča, alkoholizirani vozniki pa povzročijo med 25 in 30 odstotkov prometnih nesreč s smrtnim izidom.

Na AVP zato voznike pozivajo, naj ne sedajo za volan, če so alkoholizirani ali pod vplivom drog. "Že majhne količine alkohola vplivajo na reakcijski čas, presojo in sposobnost varne vožnje. Posledice ene same nepremišljene odločitve pa nas lahko spremljajo vse življenje in usodno zaznamujejo več generacij. Vsaka smrt na cestah namreč poleg žrtve zaznamuje še vsaj 100 ljudi – svojcev, prijateljev, sodelavcev," opozarja direktorica AVP Saša Jevšnik Kafol.

Kot pravi, je varen prevoz domov smiselno načrtovati že vnaprej. "Pokličite taksi, uporabite javni prevoz ali določite treznega voznika. Vsak od nas lahko prispeva k bolj varnim cestam. Varujmo življenja – vozimo trezni, odgovorno in brez drog," njene besede povzema sporočilo AVP.

akcija vožnja policija avp
24ur.com Začenja se še tretja letošnja akcija preverjanja alkoholiziranosti voznikov
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KOMENTARJI6

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
manga
15. 06. 2026 15.22
Najlažje je skriti radarje za grmovja,za signalizacijo zapor na avtocestah in kante za smeti.Cezarja in banketofile pa ....
Odgovori
+1
1 0
Špica
15. 06. 2026 15.06
ja tudi une na skirojih in skutercih veliko je zapohanih pa nasmrkanih ..
Odgovori
+2
3 1
JApajaDAja
15. 06. 2026 13.31
berem na index hr-poročilo iz eu....največja koncentracija kokaina v odpadnih vodah v eu....3.mesto-velenje, 4.mesto...kamnik..."vodi" špansko mesto....
Odgovori
+4
4 0
kranjski janezz
15. 06. 2026 12.31
zbirajo za božičnico
Odgovori
+1
1 0
zrela hruška
15. 06. 2026 12.10
Kaj pridejo tudi na dom? enega 0.5 sem že rukno za fruštek! 😁😅
Odgovori
+2
2 0
Hudi časi
15. 06. 2026 12.25
Imate zajtrk ob poldan?
Odgovori
+3
3 0
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