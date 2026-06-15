Policija do nedelje poostreno nad psihofizičnim stanjem voznikov

V noči na soboto bodo policisti od 20. do 5. ure na območju vseh policijskih uprav izvedli mednarodno usklajen maraton nadzora psihofizičnega stanja. V koordinaciji evropske zveze prometnih policij Roadpol bo tak nadzor tako istočasno izvedla večina evropskih držav.

Namen takšne oblike poostrenega nadzora je preprečiti neodgovorno udeležbo v prometu in tako poskrbeti, da bi prav vsi prometni udeleženci varno prispeli na svoj cilj, so v sporočilu za javnost zapisali na Generalni policijski upravi.

Uradni podatki namreč kažejo, da vožnja pod vplivom alkohola ali drog še naprej ostaja eden glavnih vzrokov najhujših prometnih nesreč v Sloveniji. Posledica vožnje pod vplivom alkohola je vsaka deseta prometna nesreča, alkoholizirani vozniki pa povzročijo med 25 in 30 odstotkov prometnih nesreč s smrtnim izidom.

Na AVP zato voznike pozivajo, naj ne sedajo za volan, če so alkoholizirani ali pod vplivom drog. "Že majhne količine alkohola vplivajo na reakcijski čas, presojo in sposobnost varne vožnje. Posledice ene same nepremišljene odločitve pa nas lahko spremljajo vse življenje in usodno zaznamujejo več generacij. Vsaka smrt na cestah namreč poleg žrtve zaznamuje še vsaj 100 ljudi – svojcev, prijateljev, sodelavcev," opozarja direktorica AVP Saša Jevšnik Kafol.

Kot pravi, je varen prevoz domov smiselno načrtovati že vnaprej. "Pokličite taksi, uporabite javni prevoz ali določite treznega voznika. Vsak od nas lahko prispeva k bolj varnim cestam. Varujmo življenja – vozimo trezni, odgovorno in brez drog," njene besede povzema sporočilo AVP.