Policija: Do srede popoldan nismo prejeli še nobene prijave oškodovanke

Policija izvaja potrebne ukrepe in zbira obvestila o morebitnih sumih kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost in drugih kaznivih dejanj. Kot so zapisali, po dveh pozivih do srede popoldan niso prejeli nobene prijave oškodovanke. Prav tako se do srede popoldan v povezavi z omenjenim primerom nobena oseba ni obrnila na Inštitut 8. marec.

Na Generalni policijski upravi so potrdili, da v primeru, o katerem so v nedeljo in ponedeljek obvestili javnost, do srede popoldan niso prejeli še nobene prijave oškodovanke. Policija opravlja razgovore, v katerih poskušajo ugotoviti morebitne oškodovanke kaznivih dejanj, vendar zaenkrat ni bilo pozitivne potrditve. Kot so še zapisali, Policija izvaja vse potrebne ukrepe in zbira obvestila ter preverja vse informacije o morebitnih sumih kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost in drugih kaznivih dejanj. Zaenkrat so vse aktivnosti usmerjene v preverjanje verodostojnosti in resničnosti vsebine zapisov na spletu o morebitnih storjenih kaznivih dejanjih, identifikaciji morebitnih žrtev in dejanj ter potrditev obstoja morebitnih razlogov za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti. Policija ne razkriva, za kateri konkreten primer gre, v javnosti pa odmevajo očitki o domnevnih spolnih zlorabah novomeškega kulturnika in zastopnika Društva za sodobno kulturo Fotopub Dušana Smodeja, ki jih ta sicer zanika.

Na primer domnevnega spolnega nasilja, o katerem so mediji začeli poročati po objavi anonimnih pričevanj na družbenem omrežju Instagram, so se odzvali tudi v Inštitutu 8. marec in pozvali k oddaji prijav. Kot je v ponedeljek povedala direktorica inštituta Nika Kovač, so žrtvam pripravljeni nuditi oporo in zbrati finančna sredstva za odvetniško oziroma pravno pomoč. Do srede popoldan, kot so zapisali za STA, se v povezavi z omenjenim primerom nanje ni obrnila še nobena domnevna žrtev. V ponedeljek se je na dogajanje odzvala tudi ministrica za kulturo Asta Vrečko, ki je izrazila ničelno toleranco do te problematike, tudi v kulturi, in napovedala preverbo možnih sistemskih ukrepov. Povedala je tudi, da so na ministrstvu že sprožili pregled sodelovanj s Smodejem.