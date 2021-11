Policija dobila dve novi vozili BMW 550i xDrive

Kot še pravijo policisti, so vozila zelo zmogljiva in bodo namenjena odkrivanju in preprečevanju najhujših prekrškov in kaznivih dejanj na avtocestnem omrežju.

V prvih štirih mesecih delovanja SEAP Ljubljana obravnavala kar 8.190 kršitev

Po ustanovitvi Uprave avtocestne policije v začetku leta je 1. junija 2021 začela delovati njena prva specializirana enota, in sicer Specializirana enota avtocestne policije Ljubljana (SEAP Ljubljana). Enota danes šteje 49 zaposlenih, obrabnavali pa so že 8.190 kršitev cestnoprometnih predpisov v le štirih mesecih njenega delovanja. Med zelo pogostimi kršitvami, ki jih policisti ugotavljajo v nadzorih avtocestnega prometa, so vožnja na prekratki varnosti razdalji, prehitra vožnja in nepravilno prehitevanje, pri tovornih vozilih pa predvsem tehnična neustreznost in preobremenjenost ter kršitve časa trajanja vožnje, pravijo policisti.