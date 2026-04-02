Slovenija

Policija Dobruško vas razglasila za varnostno tvegano območje

Dobruška vas, 02. 04. 2026 12.51 pred 26 dnevi 3 min branja 20

Avtor:
STA L.M.
Dobruška vas

Policijska uprava (PU) Novo mesto je med varnostno tvegana območja, na katerih lahko policija izvaja dodatna pooblastila, uvrstila tudi območje Dobruške vasi v občini Škocjan. Za to so se odločili na podlagi podatkov, ki kažejo, da gre za izrazito varnostno tvegano in trajno varnostno obremenjeno območje.

Januarja je policija na podlagi t. i. Šutarjevega zakona za varnostno tvegani območji razglasila center Ljubljane, od Metelkove ulice proti železniški postaji, in največje romsko naselje v Mestni občini Novo mesto Brezje-Žabjak. Zdaj je temu dodala še romsko naselje v Škocjanu Dobruška vas, ki sicer sodi pod nadzor Policijske postaje Šentjernej.

Varnostna ocena na območjih naselij Brezje-Žabjak in Dobruška vas po navedbah PU Novo mesto izkazuje, da je na njih podana visoka verjetnost pojavljanja množičnega izvrševanja kaznivih dejanj in prekrškov, ogrožanja življenja ali osebne varnosti ljudi in premoženja. S tem so tudi izpolnjeni pogoji za določitev varnostno tveganega območja.

Na obeh območjih "prednjačijo kršitve v povezavi z uporabo strelnega orožja, uporabo pirotehnike, poleg tega je mogoče zaznati problematiko, povezano z vandalizmom in prekomernim hrupom ter kazniva dejanja s področja premoženjske kriminalitete". "Tovrstna problematika prednjači predvsem v večerno-nočnem času," so zapisali.

Na podlagi analiziranih podatkov je zato mogoče po navedbah PU Novo mesto jasno zaključiti, da gre za izrazito varnostno tvegano in trajno varnostno obremenjeno območje. "Struktura dogodkov, v kateri prevladujejo dejanja, povezana s kriminaliteto in kršitve, povezane z javnim redom, ter tudi s streljanji in s prekrški z drugih področij, jasno odraža povečano stopnjo varnostnih tveganj in kriminalitete," so navedli.

Policija
FOTO: Bobo

Konec lanskega leta sprejeti Šutarjev zakon je policiji na območjih, ki so razglašena za varnostno tvegana, omogočil nekatera dodatna pooblastila. Med drugim lahko policija na takih območjih uporablja tehnična sredstva za nadzor, kot so fotografiranje in snemanje, optično prepoznavanje registrskih tablic vozil, če to odobri preiskovalni sodnik.

Na PU Novo mesto ob tem pojasnjujejo, da od uveljavitve Šutarjevega zakona na varnostno tveganih območjih na svojem območju niso uporabili tehničnih sredstev na način, kot to omogoča Šutarjev zakon.

So pa 13. januarja v naselju Brezje-Žabjak izvedli varnostno akcijo. Policisti so preverili 101 ustavljeno vozilo in 115 oseb, 12 voznikom so odredili preizkus alkoholiziranosti in jim zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov izdali 18 plačilnih nalogov. Izvedli so tudi sedem identifikacijskih postopkov, so zapisali.

Tudi s PU Ljubljana so za STA sporočili, da še niso izvajali nalog, v okviru katerih bi na varnostno tveganem območju v centru Ljubljane uporabili tehnična sredstva, kot jih opredeljuje zakon. Če bodo ta uporabljena, bodo o tem obvestili javnost.

Dodali so, da na tem varnostno tveganem območju zaznavajo posamezne primere posesti in prodaje prepovedanih drog, ne pa tudi delovanja organiziranih skupin, ki bi izvrševale tovrstna kazniva dejanja. Na tem območju so obravnavali tudi nasilna kazniva dejanja ter kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki pa so bila uspešno preiskana.

varnostno tvegano območje PU Novo mesto Dobruška vas Šutarjev zakon
KOMENTARJI20

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Komentatorskijunky
02. 04. 2026 17.23
moj najboljši "prjatu" iz Žabjeka, @glavna bagra, srbija je kosovo, neki arkani in vse to, se ne javlja. Da ga niso zaprli? Ali pa ga je Brajdić zaposlil?
Bolfenk2
02. 04. 2026 16.44
Že diši da bo prihodnja vlada bolj desna. Kriminalce bodo malo bolj privili.
Komentatorskijunky
02. 04. 2026 17.29
že 30 let diši po avtohtonih ajdovi žgancih in žlikrofih, potem pa nič
zmago56
02. 04. 2026 16.39
V Sloveniji so ogroženi vsi tisti, ki na kriminal in kriminalce opozarjajo in se jih cenzurira ali pa za izdajalce imenuje.
bandit1
02. 04. 2026 16.28
Ste videli kako je v Mehiki. Če jih v kali ne zatreš se razmnožijo in jim nihče nič ne more so močnejši od države.
Veščec
02. 04. 2026 16.14
komplet vlado tja preselt.bo vse"na dohvat ruke",pa to
PetindvajsetUR
02. 04. 2026 16.13
Pa kaj se tresete navadni drzavljani, kdo vam kaj hoce?? Kdor pozna ta naselja, je vesel tega razglasa.
SEHE
02. 04. 2026 15.56
Eto, tud SLO ma zdaj svoje palestince in svojo Gazo in Zahodni breg. Fajonka se pa spet naokrog postavlja.
dule100
02. 04. 2026 15.51
½ Novega mesta si je to izbralo! Lepo se imejte Dolenjci! 😂😂😂
juventina10
02. 04. 2026 15.14
na goli otok z njimi...
Semek
02. 04. 2026 14.51
zakaj imamo specialce, policijo? notri in samo udri kak da, pa ce bodo se naprej ga srali, pali ponovno pa da vidimo
misterbin
02. 04. 2026 14.51
Tja policija ne upa .Po naročilu Jankoviča so pa upali iti na CO in pretepali lastnike zemljišč
JApajaDAja
02. 04. 2026 14.33
tudi trasa C0 je tvegano območje.....za domačine, lastnike zemlje....
tron3
02. 04. 2026 14.28
Jasno, ker jih bodo pregnali, ker Svoboda in Revoz potrebujeta parkirišče za neprodane Twingote!!!
Smuuki
02. 04. 2026 14.43
Kdo bo v dobruško vas vozil tvingote? Zemljepis ti dela težave
natas999
02. 04. 2026 14.22
pa tok miroljubni volilci trenutne koalicije,sej ne morm vrjet
Vzorčen primer
02. 04. 2026 14.21
Bravo policija. Tak se dela.
Vzorčen primer
02. 04. 2026 13.58
Ni več policijskega kadra, ki bi zagotavljal varnost. S temi ukrepi se pa odgovornost in krivda prenaša na narod. Kdo bo v tem območju oškodovan si bo sam kriv. Kam smo prišli.
CenterDesno
02. 04. 2026 13.52
Brko je vedel kaj dela.
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
