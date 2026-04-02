Policija Dobruško vas razglasila za varnostno tvegano območje

Januarja je policija na podlagi t. i. Šutarjevega zakona za varnostno tvegani območji razglasila center Ljubljane, od Metelkove ulice proti železniški postaji, in največje romsko naselje v Mestni občini Novo mesto Brezje-Žabjak. Zdaj je temu dodala še romsko naselje v Škocjanu Dobruška vas, ki sicer sodi pod nadzor Policijske postaje Šentjernej.
Varnostna ocena na območjih naselij Brezje-Žabjak in Dobruška vas po navedbah PU Novo mesto izkazuje, da je na njih podana visoka verjetnost pojavljanja množičnega izvrševanja kaznivih dejanj in prekrškov, ogrožanja življenja ali osebne varnosti ljudi in premoženja. S tem so tudi izpolnjeni pogoji za določitev varnostno tveganega območja.
Na obeh območjih "prednjačijo kršitve v povezavi z uporabo strelnega orožja, uporabo pirotehnike, poleg tega je mogoče zaznati problematiko, povezano z vandalizmom in prekomernim hrupom ter kazniva dejanja s področja premoženjske kriminalitete". "Tovrstna problematika prednjači predvsem v večerno-nočnem času," so zapisali.
Na podlagi analiziranih podatkov je zato mogoče po navedbah PU Novo mesto jasno zaključiti, da gre za izrazito varnostno tvegano in trajno varnostno obremenjeno območje. "Struktura dogodkov, v kateri prevladujejo dejanja, povezana s kriminaliteto in kršitve, povezane z javnim redom, ter tudi s streljanji in s prekrški z drugih področij, jasno odraža povečano stopnjo varnostnih tveganj in kriminalitete," so navedli.
Konec lanskega leta sprejeti Šutarjev zakon je policiji na območjih, ki so razglašena za varnostno tvegana, omogočil nekatera dodatna pooblastila. Med drugim lahko policija na takih območjih uporablja tehnična sredstva za nadzor, kot so fotografiranje in snemanje, optično prepoznavanje registrskih tablic vozil, če to odobri preiskovalni sodnik.
Na PU Novo mesto ob tem pojasnjujejo, da od uveljavitve Šutarjevega zakona na varnostno tveganih območjih na svojem območju niso uporabili tehničnih sredstev na način, kot to omogoča Šutarjev zakon.
So pa 13. januarja v naselju Brezje-Žabjak izvedli varnostno akcijo. Policisti so preverili 101 ustavljeno vozilo in 115 oseb, 12 voznikom so odredili preizkus alkoholiziranosti in jim zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov izdali 18 plačilnih nalogov. Izvedli so tudi sedem identifikacijskih postopkov, so zapisali.
Tudi s PU Ljubljana so za STA sporočili, da še niso izvajali nalog, v okviru katerih bi na varnostno tveganem območju v centru Ljubljane uporabili tehnična sredstva, kot jih opredeljuje zakon. Če bodo ta uporabljena, bodo o tem obvestili javnost.
Dodali so, da na tem varnostno tveganem območju zaznavajo posamezne primere posesti in prodaje prepovedanih drog, ne pa tudi delovanja organiziranih skupin, ki bi izvrševale tovrstna kazniva dejanja. Na tem območju so obravnavali tudi nasilna kazniva dejanja ter kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki pa so bila uspešno preiskana.
