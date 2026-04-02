Policija Dobruško vas razglasila za varnostno tvegano območje

Januarja je policija na podlagi t. i. Šutarjevega zakona za varnostno tvegani območji razglasila center Ljubljane, od Metelkove ulice proti železniški postaji, in največje romsko naselje v Mestni občini Novo mesto Brezje-Žabjak. Zdaj je temu dodala še romsko naselje v Škocjanu Dobruška vas, ki sicer sodi pod nadzor Policijske postaje Šentjernej.

Varnostna ocena na območjih naselij Brezje-Žabjak in Dobruška vas po navedbah PU Novo mesto izkazuje, da je na njih podana visoka verjetnost pojavljanja množičnega izvrševanja kaznivih dejanj in prekrškov, ogrožanja življenja ali osebne varnosti ljudi in premoženja. S tem so tudi izpolnjeni pogoji za določitev varnostno tveganega območja.

Na obeh območjih "prednjačijo kršitve v povezavi z uporabo strelnega orožja, uporabo pirotehnike, poleg tega je mogoče zaznati problematiko, povezano z vandalizmom in prekomernim hrupom ter kazniva dejanja s področja premoženjske kriminalitete". "Tovrstna problematika prednjači predvsem v večerno-nočnem času," so zapisali.

Na podlagi analiziranih podatkov je zato mogoče po navedbah PU Novo mesto jasno zaključiti, da gre za izrazito varnostno tvegano in trajno varnostno obremenjeno območje. "Struktura dogodkov, v kateri prevladujejo dejanja, povezana s kriminaliteto in kršitve, povezane z javnim redom, ter tudi s streljanji in s prekrški z drugih področij, jasno odraža povečano stopnjo varnostnih tveganj in kriminalitete," so navedli.