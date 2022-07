Za požar pri Komnu naj bi bil kriv udar strele, policija nima dokazov o požigalcu

Poudaril je, da vse tovrstne sume preverja Policija. Domačine na Krasu je pozval, naj "opazujejo, gledajo in sporočajo, če opazijo karkoli sumljivega." "Oblasti si želijo stvari pripeljati do konca in bodo informacij vesele. Delajo na tem, da bi vzroku požarov prišli od konca, in če je ta razlog oseba, česar se vsi bojimo, bodo tudi primerno postopali," je zagotovil.

Za požar pri Komnu naj bi bil kriv udar strele

Danes so policisti in kriminalisti opravili ogled kraja požara pri Komnu ter zbrali obvestila in dokaze zaradi suma, da bi bil požar lahko posledica načrtnega požiga. Doslej zbrana obvestila kažejo, da naj bi šlo za udar strele, so pojasnili na Generalni policijski upravi.

"V povezavi z ugotovitvijo vzroka požarov na podlagi do sedaj opravljenih ogledov in zbranih obvestil nismo potrdili obstoja razlogov za sum, da je bilo storjeno naklepno uradno pregonljivo kaznivo dejanje. Z vsemi aktivnostmi preiskave požarov intenzivno nadaljujemo," so dodali.

Policija: Zaenkrat ne kaže, da imamo opravka s požigalcem

Policija je sicer sporočila, da v povezavi s požarom na Krasu vodi intenzivno kriminalistično preiskavo, usmerjeno v ugotovitev vzroka požara. Kot je povedal Benjamin Franca, vodja oddelka za premoženjsko kriminaliteto na GPU, so prejeli ogromno število prijav, ki nakazujejo na določene sumljive okoliščine. Policija vsako izjavo ovrednoti, preveri, jo glede na sam potek požara ustrezno umesti in preveri, ali jo je treba upoštevati pri ugotavljanju vzroka.

"V povezavi s požarom je policija opravila večje število ogledov krajev požara in dosedanje ugotovitve kažejo na to, da požar ni bil namerno podtaknjen. Širjenje požara v naravi se laikom velikokrat zdi nesmiselno, a z vidika stroke so požarni preskoki mogoči, tudi na več kilometrov, predvsem v razgretih razmerah, ko govorimo o temperaturah, višjih od 30 stopinj Celzija, in z močnim vetrom. Policisti so bili priče tudi večjim novonastalim požariščem, ko se je požar širil v razdalji 500 ali celo več metrov od samega centra požara," je dejal.

Dosedanje ugotovitve policije tako ne potrjujejo suma, da je bil požar naklepno povzročen oz. da imamo opravka s požigalcem, je še dodal.