Policija glede poskusa vplivanja na vodstvo UKC Ljubljana ne vodi predkazenskega postopka

Pojasnili so, "da je eden od članov vodstva UKC Ljubljana prejel klic, povezan z javnim razpisom, ki je bil tedaj v teku. Klical je nekdanji visoki funkcionar UKC Ljubljana, ki je skušal vplivati na odločitev o izbiri izvajalca pri vzdrževanju opreme. Zaposlenega v UKC Ljubljana je skušal prepričati, da cenejši ponudnik ni primeren za našo organizacijo, in je hvalil konkurenčno (dražje) podjetje."

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana so v petek potrdili, da so policiji in Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) prijavili poskus vplivanja na vodstvo UKC pri izbiri vzdrževalca opreme, ki so ga iskali z javnim razpisom. S klicem je želel vplivati "nekdanji visoki funkcionar" UKC, so navedli.

Kot smo že poročali, je v UKC v zvezi z izbiro vzdrževalca informacijske opreme klical Janez Zemljarič, ki je bil prvi direktor ljubljanskega kliničnega centra, in to v obdobju 1968-1973. Ta je na očitke sprva odgovoril, da je star že 90 let in ostro zanikal, da bi klical kogarkoli v UKC, čez nekaj trenutkov pa se je popravil in dejal, da se ne spomni, ali je res koga tja klical. Ko smo ga seznanili s prijavo na KPK in policijo, pa je povedal, da je pred nekaj tedni tja klical, se pa ne spomni koga ali zakaj, zagotovo pa ne z namenom, da bi vplival na izbiro kateregakoli podjetja na razpisu.

V zvezi s primerom so na Policijski upravi Ljubljana danes odgovorili, da so prejeli informacijo UKC Ljubljana, na podlagi katere so preverjali obstoj morebitnih razlogov za sum uradno pregonljivih kaznivih dejanj. "Razlogi za sum uradno pregonljivega kaznivega dejanja niso bili potrjeni, tako da PU Ljubljana predkazenskega postopka ne vodi," so sporočili.

Tudi na protikorupcijski komisiji so potrdili, da so prejeli prijavo, ki se nanaša na poskus vplivanja na vodstvo UKC pri izbiri vzdrževalca informacijske opreme. "Prijava je trenutno v fazi predhodnega preizkusa, zato vam drugih informacij v zvezi s prijavo še ne moremo podati," so še pojasnili.

Generalni direktor UKC Ljubljana Aleš Šabeder je v izjavi za medije ob robu današnjega zaslišanja pred odborom DZ za zdravstvo o njegovi ministrski kandidaturi dejal, da Zemljariča osebno ne pozna in da z njim nikoli ni bil v kontaktu.