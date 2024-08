Policija: Goljufi izkoriščajo združitev Nove KBM in SKB

Kot so danes sporočili iz policije, so v luči združitve bank Nova KBM in SKB v OTP banko že prejeli prijave oškodovancev o spletnih goljufijah, ki se začnejo z lažno elektronsko pošto v imenu banke in telefonskim klicem lažnega bankirja, končajo pa z vdorom v elektronsko banko ter praznim bančnim računom.

Goljufi poskušajo pridobiti podatke potencialnih žrtev na različne načine. "Eden izmed načinov je, da vas goljufi pokličejo po telefonu in se predstavijo kot uslužbenci banke ter vas z izmišljeno zgodbo, da bo v primeru nesodelovanja vaš denar prišel v last madžarske banke, prepričajo, da jim posredujete osebne in bančne podatke," so zapisali na policiji.

Zahtevani podatki so potrebni za namestitev spletne banke, zato si lahko goljufi v nadaljevanju na svoje naprave namestijo spletno banko, s katero dostopajo do bančnega računa žrtev in ga v nadaljevanju tudi izpraznijo.