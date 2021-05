Žrtev spletnega 'groominga' med otroki vse več: na kaj moramo biti pozorni?

Cilj kampanje je povečati zavedanje o posledicah t. i. spletnega groominga pri otrocih, saj se je v zadnjem času (predvsem kot posledica epidemije) število žrtev povečalo. "Bežanje otrok od doma je velikokrat ključni pokazatelj, da je otrok žrtev groominga ali podobnih spletnih zlorab in izsiljevanj, saj zaradi pomanjkanja razumevanja v svojem socialnem okolju o svoji stiski ne more spregovoriti z odraslo zaupno osebo," opozarja Policija.

Obenem Policija poudarja, da ne obstaja le en tip groomerja. Veliko različnih ljudi uporablja internet zato, da bi otroke preslepili, prisilili ali prepričali v to, da jim pošljejo svoje gole fotografije. Pogosto to storijo odrasli, ki se pretvarjajo, da so otrokovi vrstniki, ni pa nujno. Včasih pa se – nasprotno – niti ne trudijo zakriti svoje starosti ali spola, se pa otroku predstavljajo kot športni trenerji, slavne osebnosti in vplivneži, da bi z otrokom razvili t. i. pokroviteljsko razmerje.

Policija ob tem opozarja, da se grooming lahko nato nadaljuje s pravim spolnim odnosom. Groomer lahko včasih svojo žrtev prepriča v udeležbo v spolnih aktivnostih – otroka denimo posname med določenim spolnim aktom. Do tega ga pripravi tako, da ga čustveno izsiljuje ali pa ga prepriča, da je spolni odnos med njima nekaj normalnega. "Vsak primer groominga je specifičen. Spletni groomerji so še posebej dobri v pretvarjanju, kar pomeni, da je še posebej težko prepoznati, kaj je resničen namen osebe, s katero se otrok pogovarja."

Groomer je lahko katerega koli spola, starosti, narodnosti in rase, tudi njihov videz je različen. Grooming se lahko dogaja zgolj kratek čas, včasih pa lahko traja več let. Včasih groomerji z otrokovo družino celo vzpostavijo prijateljske odnose, da bi si pridobili zaupanje staršev.

Otrokom je treba najprej dati vedeti, da osebe, ki jih spozna na internetu, niso vedno to, za kar se predstavljajo, ter da znajo biti neznanci na spletu zelo prepričljivi in si bodo neizmerno prizadevali, da bi dobili to, kar si želijo. Zato je izjemnega pomena, da se otroci o odnosu, ki ga vzpostavijo po spletu, pogovorijo s starši ali s kom, ki mu zaupajo, če se jim zazdi, da ta odnos presega njihove želje in jim povzroča nelagodje.

Uporabljajo iste spletne strani, igrice in aplikacije, kot jih uporabljajo otroci. Veliko časa namenijo temu, da bi otroka dobro spoznali, pozanimajo se o otrokovih interesih in to znanje uporabljajo, da bi z njimi zgradili odnos. Otrokom lahko začetna pozornost, ki jo dobi od novega "prijatelja", celo ugaja, saj mu groomer nudi podporo, izkazuje razumevanje ali izraža potrditve. Na tak način z manipulacijo, izsiljevanjem in kontrolo otroka počasi izolira od njegovih prijateljev in družine. Ni pa nujno, da se grooming vedno začne na internetu, kjer lahko ljudje zakrijejo svojo pravo identiteto.

Groomerji se velikokrat izdajajo za otrokove vrstnike, otroku govorijo, da imajo podobne interese in težave, kot jih ima sam. Tako vzpostavijo zaupen odnos, ki se kasneje spremeni v izkoriščevalskega. Pogosto se groomerji zakrijejo za fotografijo nekoga drugega, ki je videti podobno star kot otrok. Včasih vzpostavijo stik s samo enim otrokom, včasih pa z več otroki naenkrat in počakajo, da se eden izmed njih odzove.

Starši bi morali biti pozorni takrat, ko otrok začne skrivnostno odgovarjati na vprašanja, kako preživlja svoj prosti čas (tudi na spletu), ko ima denar, ki ga ni dobil od staršev, ali nove stvari, kot so oblačila in mobilni telefon, katerih izvora ne zna pojasniti. Znak za alarm je tudi, ko začne otrok popivati ali se drogirati, ko preživlja več časa na družbenih omrežjih in mobilnih napravah ter postaja vznemirjen in odsoten ali je pod stresom. Na to, da se v otrokovem življenju dogaja nekaj, kar nedvomno ni primerno za njegovo starost, lahko kaže tudi njegovo seksualizirano vedenje, jezik ali znanje o spolnosti, ki za otrokovo starost ali razumevanje ni primerno. Včasih pa lahko otroci zaradi odnosov, ki so jim izpostavljeni na spletu, več časa preživijo stran od doma ali so za nekaj časa celo pogrešani.

"Vsak otrok lahko postane žrtev groominga, še posebej pa so temu izpostavljeni otroci s posebnimi potrebami, zanemarjeni otroci in otroci, ki so žrtev nasilja. Groomerji bodo izkoristili vsako ranljivo točko pri otroku, da se bodo lahko z njim povezali, ta pa bo od njih postal odvisen, kar zmanjšuje možnosti, da bi otrok o tem odnosu komu povedal,"poudarja Policija.

Opozarja tudi, da so posledice groominga lahko tako kratkoročne kot dolgoročne. Otroci imajo lahko težave z nespečnostjo, anksioznostjo ali motnjami pozornostji. Grooming lahko otroke privede tudi do občutkov sramu in krivde, težav s hranjenjem, težav z drogo in alkoholom, do samopoškodovanja ali celo do samomorilnih misli.

Zaradi težav na spletu otroci pogosto pobegnejo od doma, saj jih je strah posledic, ko bodo starši izvedeli za njegove spletne aktivnosti, lahko pa gredo od doma tudi zato, da bi se srečali s spletnim izsiljevalcem. "Če starši otroka pogrešajo, naj to nemudoma prijavijo in pri tem dobro preverijo njegove profile na družbenih omrežjih in v klepetalnicah."