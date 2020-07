Policijski sindikat zavrača Hojsova izmikanja, da je navodilo o višini dodatkov 'priporočilo'

Pojasnila glede razkritja, da si je vrh policije in ministrstva za notranje zadeve namesto 35 izplačal tudi do 95 odstotkov dodatka za delo v rizičnih razmerah v času epidemije, so od ministra Hojsa zahtevali v Policijskem sindikatu Slovenije. Hojs se je v odgovoru zagovarjal, da je omenjeno navodilo "treba razumeti zgolj kot pripomoček pri delitvi sredstev", kar pa v sindikatu zavračajo.

Policisti in javni uslužbenci ministrstva za notranje zadeve si ne smejo izplačati več kot 35 odstotkov dodatka za delo v rizičnih razmerah in dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije - vsaj tako se je bralo navodilo notranjega ministra Aleša Hojsa v aprilu, ki pa se ga več kot očitno niso držali vsi. Vrh policije in ministrstva si je namreč izplačal dodatke tudi do 95 odstotkov, so prvi razkrili novinarji Večera.

Pojasnila o visokih izplačilih so od notranjega ministra Hojsa zahtevali tudi v Policijskem sindikatu Slovenije. Ta se je v odgovoru skliceval, da je bilo omenjeno navodilo"zgolj v pomoč predlagateljem in da ga je treba razumeti zgolj kot pripomoček pri delitvi sredstev", kar pa v sindikatu odločno zavračajo in dodajajo, da ta argument "ne vzdrži resne pravne presoje". Zato njegov odgovor razumejo kot "neargumentiran poskus izogibanja odgovornosti, saj ne daje dovoljšne garancije za zagotovitev enakopravne obravnave zaposlenih". Ministra pozivajo, da odpravi protipravno stanje, v nasprotnem primeru bo Policijski sindikat Slovenije vso dokumentacijo predal pristojnim organom, ki naj odločijo o zakonitosti izplačevanja dodatka, so sporočili za javnost.

icon-expand Aleš Hojs se sklicuje, da je navodilo zgolj "pripomoček pri delitvi sredstev". FOTO: Damjan Žibert