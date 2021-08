Policija in Dars sklenila dogovor o delovanju avtocestne policije.

Kot so pojasnili na spletni strani Policije, so s podpisom današnjega izvedbenega dogovora konkretizirali prednostne naloge sporazuma, ki so poleg boljšega sodelovanja, koordinacije in učinkovitejše izmenjave informacij tudi zagotavljanje večje prisotnosti Policije na avtocestah in hitrih cestah, postopno popolnjevanje delovnih mest v novoustanovljenih specializiranih enotah avtocestne policije, zagotavljanje specialne opreme za nadzor prometa in specialnih vozil ter nastanitvenih prostorov Policije.

Policija je v sporočilu za javnost spomnila, da je 1. aprila letos začela delovati uprava avtocestne policije, ki je takoj začela s pripravami na ustanovitev specializiranih enot avtocestne policije. Prva od petih predvidenih specializiranih enot je z operativnim delom začela 1. junija, in sicer specializirana enota Ljubljana. Ta deluje na delu primorske, dolenjske in štajerske avtoceste ter gorenjskega kraka.

Po dveh mesecih delovanja rezultati dela enote avtocestne policije kažejo dobro usmerjeno delo v ugotavljanje najhujših kršitev ter obvladovanje varnostne problematike na avtocestah, so še navedli na Policiji.