Slovenija

Policija doslej razglasila dve varnostno tvegani območji

Ljubljana, 23. 01. 2026 15.19 pred 50 minutami 3 min branja 93

Avtor:
STA L.M. Ti.Š.
Poostren policijski nadzor v Novem mestu

Policija je na podlagi Šutarjevega zakona območje v centru Ljubljane in območje pri Novem mestu razglasila kot varnostno tvegano. Furs pa skladno z zakonom pripravlja metodologijo, na podlagi katere bodo začeli začasno zasegati premoženje posameznikom, ki razpolagajo z znatno večjim premoženjem od prihodkov.

Damjan Petrič
Damjan Petrič
FOTO: Bobo

Generalni direktor Policije Damjan Petrič je pojasnil, da bodo varnostno tvegano območje v Ljubljani, ki vključuje del od Metelkove ulice proti železniški postaji, začeli nadzorovati s tehničnimi sredstvi. Kot je dejal, tega še niso storili, saj v zvezi s tem ukrepom urejajo podrobnosti, kot je način izvedbe za "zagotavljanje varstva osebnih podatkov" in obveščanje občanov v zvezi s tem. Za ta ukrep sicer potrebujejo tudi presojo preiskovalnega sodnika.

Na drugem varnostno tveganem območju, to je v romskem naselju Brezje-Žabjak pri Novem mestu, so doslej izvedli varnostno akcijo. Ustavili so tudi več kot sto vozil, preizkusili 13 voznikov z alkotestom in izdali 18 plačilnih nalogov, je pojasnil Petrič na današnji skupni novinarski konferenci Policije in Finančne uprave RS (Furs) o zagotavljanju varnosti.

Petrič je v zvezi z novimi pooblastili s tako imenovanim Šutarjevim zakonom, ki ga je DZ sprejel konec lanskega leta, spomnil, da so policisti enkrat vstopili v stanovanje s pregledom, pri čemer so zasegli dve pištoli in pripadajoče strelivo. Poudaril je, da je poglavitni namen teh pregledov takojšnji odvzem strelnega orožja. "Še enkrat z gotovostjo potrdim, da se občani nimajo česa bati," je poudaril Petrič.

Generalni direktor Fursa Peter Grum pa je dejal, da so skupne patrulje Policije in finančne uprave od novembra do včeraj zarubile 44 vozil, od tega so devetim zasegli vozila nemudoma. Gre za davčne dolžnike, ki praviloma nimajo svojega premoženja, vsaj ne v uradnih evidencah, vozila pa so napisana na druge.

Prav tako je večina teh dolžnikov storila veliko prekrškov. Kot je dejal Grum, naredijo nekateri med njimi tudi več kot 100 prekrškov na leto. Za največjega prekrškarja velja posameznik, ki ima trenutno v izvršbi 577 prekrškov, je ponazoril. "Prekrškarji se počutijo, da jim nihče v državi ne more nič, da lahko počnejo, kar želijo, neozirajoč se na pravila, ki veljajo," je poudaril.

Nato se je uveljavil Šutarjev zakon, ki je po besedah Gruma Fursu podelil pristojnost, da lahko iz naslova prekrškov izterjuje tudi iz denarne socialne pomoči, in sicer pri zavezancih, za katere je bil na finančno upravo v zadnjih dveh letih predlog za izvršbo vložen vsaj trikrat. Spomnil je, da so med 8. in 23. januarjem izdali 1739 sklepov o izvršbi za 1070 dolžnikov. Skupni terjani znesek po teh sklepih je 511.000 evrov, izterjanih pa je bilo do sedaj 126.000 evrov.

Kot je poudaril Grum, ni prav, da država financira s solidarnostno pomočjo posameznike, ki niso pripravljeni upoštevati pravil v državi. Znova je zavrnil očitke, da so sklepe izdajali diskriminatorno. "V naših registrih ni podatka, ni razlikovanja, ali je nekdo Rom," je poudaril Grum. Dodal je, da so največ sklepov izdali v Ljubljani, in sicer 141, sledita pa ji Novo mesto (88) in Maribor (86).

Zavrnil je tudi očitke nekaterih predstavnikov centrov za socialno delo, da ima Furs dolžnost pred izdajo takega sklepa obvestiti pristojni center za socialno delo. Kot je dejal, so skladno z zakonom zgolj dolžni naknadno obvestiti centre za socialno delo, da so take sklepe izdali. Naslednji teden se bodo sicer v zvezi s tem udeležili sestanka na Ministrstvu RS za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Furs lahko skladno s Šutarjevim zakonom v primerih, ko ugotovijo, da posameznik razpolaga s premičnim ali pa finančnim premoženjem večje vrednosti, ki znatno presega dohodke, ki jih je v preteklih letih napovedal, začasno zaseže to premoženje. Pooblastilo bodo začeli izvajati v naslednjih tednih, je še napovedal generalni direktor Fursa.

Več pa v oddaji 24UR ob 18.55!

Razlagalnik

Šutarjev zakon, uradno Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o policiji (ZPol-D), je bil sprejet konec leta 2023. Njegov namen je okrepiti pooblastila policije pri izvajanju nalog, povezanih z zagotavljanjem javne varnosti, zlasti v območjih, kjer obstaja povečano varnostno tveganje. Omogoča namreč uvedbo ukrepa 'varnostno tvegano območje', s katerim lahko policija izboljša nadzor nad določenimi lokacijami, vključno z uporabo tehničnih sredstev za nadzor, in hitreje poseže v primeru suma kršitev ali kaznivih dejanj. Prav tako zakon omogoča lažje in hitrejše odvzemanje nelegalnega orožja.

Varnostno tvegano območje je poseben ukrep, ki ga policija lahko razglasi na določenih lokacijah, kjer obstaja povečano tveganje za varnost ali kjer se sumi izvajanje nezakonitih dejavnosti. Na teh območjih lahko policija izvaja poostren nadzor, vključno z uporabo tehničnih sredstev za nadzor (kot so kamere), izvajanjem nenapovedanih kontrol vozil in oseb, ter hitrejšim odzivom na morebitne kršitve. Cilj je preprečevanje kriminala, zagotavljanje javnega reda in miru ter povečanje splošne varnosti občanov. Za uvedbo takšnega ukrepa je v določenih primerih potrebna tudi odobritev preiskovalnega sodnika.

Finančna uprava RS (Furs) igra ključno vlogo pri izterjavi davčnih dolgov. V sodelovanju s policijo Furs izvaja ukrepe, kot so zarubitev in začasni zaseg premoženja davčnih dolžnikov, vključno z vozili. Furs lahko izdaja sklepe o izvršbi na podlagi katerih se popiše in odvzame dolžnikovo premoženje, če dolg ni poplačan. Poleg tega Furs pripravlja metodologijo za začasni zaseg premoženja posameznikom, ki imajo bistveno več premoženja, kot bi ga lahko pridobili z zakonitimi prihodki, kar je novost, ki jo omogoča Šutarjev zakon. Cilj teh ukrepov je zagotoviti poplačilo davčnih obveznosti in preprečiti izogibanje plačilu davkov.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
policija Furs varnostna tveganja zaseg premoženja Šutarjev zakon

Petrič: Lažni policist na Brniku deloval dva dni

EU z 'resnimi pomisleki', Trump: Umikamo povabilo v najprestižnejši odbor

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI93

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Yan191210
23. 01. 2026 17.02
Dobrodšli v policijski državi, proti kateri ste volili leta 2022!
Odgovori
0 0
KREN49
23. 01. 2026 17.02
Pa dobro, za Novo Mesto in okolico je to poročilo O.K. mi pa ni jasno Ljubljana, najbolj varno mesto na svetu.....
Odgovori
0 0
dule71769904
23. 01. 2026 17.01
Končno. To bo še zanimivo
Odgovori
0 0
Vzorčen primer
23. 01. 2026 17.00
Urejajo področje varovanja osebnih podatkov. Mogoče pa bi se lahko na to temo predstavilo kako poteka varovanje osebnih podaktov na Generalni policijski upravi. Lahko bi pokazali kakšen vzorčen primer.
Odgovori
0 0
EnBoRc
23. 01. 2026 16.58
pravilno
Odgovori
+1
1 0
nacionale
23. 01. 2026 16.57
zoki pa kva ti to delajo lublancanke in lublancani v najljepsem mestu...
Odgovori
+1
1 0
96bimBo
23. 01. 2026 16.56
V nekdanji državi smo imeli varnostne okoliše (pokrivali so krajevno skupnost), ki so jih vodili miličniki - vodje varnostnih okolišev. Sodelovali so na sestankih krajevnih skupnosti. Aha, ni odveč povedati, da so takrat miličniki peš patruljirali po ulicah in ne kot danes, ko sedijo v avtih ter se nastavljajo občanom na ogled z modnimi sončnimi očali.
Odgovori
+1
1 0
bronco60
23. 01. 2026 16.55
Bravo, pobrat socijalno in napotit na RK po hrano in obleko.
Odgovori
+1
1 0
Senzor
23. 01. 2026 16.52
Najbolj tvegano območje brez varovanja, je meja, kjer jo prestopajo tujci brez dokumentov. Zato potrebujemo vojsko na majo. V notranjosti pa naj bo policijsko varovanje.
Odgovori
+1
1 0
Mekenzi
23. 01. 2026 16.47
Zdaj se vidi kakšno Vlado i policijo imamo da se bojijo kraje z romskimi prebivalci so razglasili nevarne za življenje, v kakšni državi živimo. 🥵🥵🥷🇸🇮
Odgovori
+4
4 0
biggie33
23. 01. 2026 16.51
Rambo, si ti?
Odgovori
+1
1 0
Spijuniro Golubiro
23. 01. 2026 16.47
Vse v čuzo
Odgovori
+2
2 0
Vrtni a
23. 01. 2026 16.44
To bo pa veselo…..
Odgovori
+2
2 0
čevapgpt
23. 01. 2026 16.42
a zaradi pobranih socjalnih?
Odgovori
+1
1 0
Xxdproxx
23. 01. 2026 16.41
kako tvegana obmocja? ce je slovenija tak varna drzava
Odgovori
+5
5 0
96bimBo
23. 01. 2026 16.37
V nekdanji državi smo imeli varnostne okoliše (pokrivali so krajevno skupnost), ki so jih vodili miličniki - vodje varnostnih okolišev. Sodelovali so na sestankih krajevnih skupnosti. Aha, ni odveč povedati, da so takrat miličniki peš patruljirali po ulicah in ne kot danes, ko sedijo v avtih ter se nastavljajo občanom na ogled z modnimi sončnimi očali.
Odgovori
+2
2 0
Špica
23. 01. 2026 16.35
pravilno kaj si mislijo ,da bojo vecno nedoseglivi pobrat jim pa tiste kolibe zradirat ki so na crno postavljene..
Odgovori
+3
3 0
NisemBot
23. 01. 2026 16.35
FURS naj se spravi mal na RKC. Tam so daaaaaaleč največji socialci in je ogroooooooommmmno enega premoženja, za katerega nimajo uradnih pojasnil.
Odgovori
-7
0 7
nemski_ovcar
23. 01. 2026 16.34
Ljubljana, najlepše in varno mesto???? Djeeeee
Odgovori
+4
4 0
slayer2
23. 01. 2026 16.34
Sedaj,ko je malone že vse pokradeno in skrito v davčnih oazah, bi oni začeli z zasegom premoženja???!!!
Odgovori
+3
3 0
Uporabnik1921539
23. 01. 2026 16.34
clovek ima 577 kazni?To je noro.In zdaj se razburja,ker nima sociale.Dajmo razumet nekaj...Ce se lahko vozi z avtom in celo tako malo po svoje,lahko zagitovo tudi kaj dela.Predvsem pa se je sam odlocil zavsak prekrsek posebej.Zanima me pa se,kako je mogoce,da se nekdo iz Kisiva,ki ne zna nic,razume itak ne nic in ne govori slovensko,zasluzi cca 1k Eyr,vizi v avtu za 60 k Eur,zena ne dela nic,stanuje v slo,ne placa vrtca,hrane v soli....Naj mi nekdo razlozi,kako tega v KK,kjer jih je na stotine,noben drzavni organ ne vidi??????
Odgovori
+5
5 0
bibaleze
