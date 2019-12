Policija in notranje ministrstvo morata razkriti navodila za delo z migranti

Upravno sodišče je odločilo, da morata policija in ministrstvo za notranje zadeve razkriti dokumente o ravnanju s prosilci za azil in migranti. Gre za navodila za "delo z migranti", ki so bila lani poslana obmejnim policijskim postajam.

Policija in ministrstvo za notranje zadeve morata po poročanju Dnevnikarazkriti dokumente oziroma navodila iz začetka 2018 "za delo z migranti", ki jih je vodstvo policije pošiljalo obmejnim policijskim postajam, je odločilo upravno sodišče. Po prejemu teh navodil, ki so bila prikrita, je namreč število prošenj za azil upadlo - na podlagi pričevanj prebežnikov pa naj bi policija začela ignorirati prošnje za azil in migrante začela v večji meri vračati na Hrvaško. Razkritje dokumentov sta zahtevala Amnesty International Slovenije (AIS) in informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik. Po njenem mnenju bi morala biti javnost seznanjena z vsebino dokumentov, da bi se prepričala, ali so postopki obravnave migrantov in prosilcev za azil zakoniti. Informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik. FOTO: Bobo Organizacija Amnesty International Slovenije pa je opozarjala na sum, da policija migrantom preprečuje, da bi zaprosili za azil, in da jih namesto tega nezakonito izganja na Hrvaško. Dokumenti naj bi med drugim vsebovali tudi neobičajno navodilo - če slovenski policisti sodelujejo v skupni patrulji s hrvaškimi policisti, naj bi prosilci za azil kar avtomatično "pripadli" Hrvaški, ne glede na to, da je bila prošnja za azil izražena v Sloveniji pri slovenskem policistu. Pooblaščenka je pritožbam delno ugodila, v enem delu pa sledila tudi navedbam policije, da gre za taktiko in metodiko njihovega dela in posledično za izjemo notranjega delovanja. Ni pa sledila navedbam policije, da predstavljajo notranje delovanje tudi dokumenti, ki se neposredno nanašajo na obravnavo migrantov na meji in na izvajanje postopkov, ki jih ureja zakonodaja. Policija je odločbo informacijske pooblaščenke izpodbijala na upravnem sodišču, to pa je sedaj po navedbah Dnevnikaodločilo, da morata ministrstvo in policija razkriti več dokumentov. Po prejetju navodil je število prošenj za azil upadlo. FOTO: Miro Majcen Kot je za časnik pojasnila Prelesnikova, je sodišče v pretežnem delu sledilo njihovi odločitvi. Od sedmih dokumentov je treba le delno prekriti dva dokumenta, vsi drugi pa so prosto dostopne informacije javnega značaja, je dodala. Eden od podatkov, ki jih je po odločbi sodišča treba še delno prekriti, je ime računalniške aplikacije, v kateri policija zapisuje postopke z migranti. Drugi podatek, ki ga je zaščitilo sodišče, pa se nanaša na vračanje prebežnikov na Hrvaško v okviru postopkov, ki jih izvajajo mešane slovensko-hrvaške policijske patrulje. Na notranjem ministrstvu morajo sodbo še preučiti. Ali bodo dokumente kmalu razkrili, je odvisno tudi od odločitve, ali bodo vložili zahtevo za revizijo na vrhovnem sodišču, še piše Dnevnik.