Policija in politika izbor verjetne nove direktorice NPU zavila v molk in skrivnost

Spraševali smo jo, ali drži podatek, da sta imela s predsednikom vlade razgovor za vodenje NPU? Kdaj je bila na razgovoru pri v. d. generalnega direktorja policije Andreju Juriču , na podlagi česa je bila povabljena na razgovor? Ali mu je poslala kakšno prošnjo za razgovor? Zakaj se ni prijavila na javni razpis za direktorja NPU? Ali drži podatek, da ni napisala nobene kazenske ovadbe, ko je tri leta delala kot kriminalistka na NPU? Odgovorov nismo dobili. In ker jo nekdanji sodelavci na NPU zelo dobro poznajo in o njeni strokovnosti nimajo veliko povedati, ji ne bo enostavno. Večina je prepričana, da stopa v prevelike čevlje, saj naj ne bi imela ne strokovnih ne vodstvenih izkušenj za vodenje institucije, kot je Nacionalni preiskovalni urad, kjer preiskujejo najzahtevnejše oblike kriminala. Ima pa menda že po zatrjevanju naših virov izdelan seznam ljudi, ki se jih mora na NPU znebiti, govori se celo o 15 ljudeh, ki naj bi bili moteči za vladajočo politiko. Vse to smo želeli preveriti pri Grahovi in policiji, a skrivnostno molčita.

Da bi preverili informacije o političnem kadrovanju še pri njej, smo Grahovo klicali več dni, a se na telefon ni oglašala. Na novinarska vprašanja ne odgovarja. Nam pa je poslala SMS: "V naslednjem MMS vam bom poslala sliko ene izmed mojih letnih ocen iz NPU, ki mi jo je uspelo poiskati v svojem arhivu. Upam, da si boste na podlagi le-te ustvarili vtis o verodostojnosti vaših virov na NPU in drugod. Glede na vso dosedanjo diskreditacijo vaše sodelavke verjamem, da razumete, zakaj ne odgovarjam na vprašanja." Poslala je ocenjevalni list za leto 2011, ko jo je njen šef Bruno Blažina ocenil z odlično. To je vse, kar je bila pripravljena povedati.

Kot smo že poročali, je trenutni vodja Igor Lamberger padel v nemilost politikov, ki so ga ustoličili na tem direktorskem mestu. Ker ni preprečil hišnih preiskav pri gospodarskem ministru Zdravku Počivalšku in ker se ni uklonil notranjemu ministru Alešu Hojsu in predsedniku vlade v ponavljanju, da gre za politične preiskave ter konstrukt. Tako je bilo "ljubezni" s političnimi podporniki v hipu konec in tako je prišla Petra Grah Lazar , nova favoritinja največje vladne stranke, in kot pravijo naši viri, kar predsednika vlade osebno. Janez Janša našega poročanja o tej temi v odzivu na Twitterju ni zanikal.

Ko je bila Grahova kriminalistka, je po naših informacijah sodelovala v hišni preiskavi pri prijatelju Gregorju Jezi

Po naših informacijah je bila pred leti nekoliko nerodna situacija, ko so kriminalisti NPU opravljali hišno preiskavo pri nekdanjem vidnem članu stranke SDS Gregorju Jezi, ki je bil osumljen zlorabe položaja in milijonskega oškodovanja Elektrooptike. Petra Grah Lazar naj bi bila takrat v ekipi preiskovalcev, ki so pri Jezi opravljali hišne preiskave. Po vseh pravilih bi se morala oseba, ki je v tesnem odnosu z osumljencem, kjer se bo opravljala hišna preiskava, izločiti iz postopka. Grahova pa naj bi celo sodelovala na hišni preiskavi. Menda je osumljenec Gregor Jeza dal vsem kriminalistom vedeti, da se z Grahovo zelo dobro poznata. Tudi to smo želeli preveriti pri bodoči šefici NPU, zato smo jo vprašali, ali držijo podatki, da je bila v času hišnih preiskav pri Gregorju Jezi z njim v osebnem odnosu in hkrati pri njemu na hišni preiskavi kot kriminalistka? Tudi na to vprašanje naši novinarki Niki Kunaver ni odgovorila.

Janšev nekdanji strankarski kolega Gregor Jeza zaradi milijonske goljufije pravnomočno obsojen na zaporno kazen

Gregor Jeza, ki je konec leta 2012, v času druge Janševe vlade, postal predsednik uprave Elektrooptike, je družbo že kmalu po tem, ko je sedel na direktorski stol, oškodoval za skoraj milijon evrov. Predčasno je namreč razvezal vse depozitne pogodbe pri treh bankah in 850 tisoč evrov nakazal na drug bančni račun. Kasneje pa se je v zgodbo vključila šeBarbara Podlogar, znana iz razvpite zgodbe Orion, vložila predlog za izvršbo in od Elektrooptike zahtevala nekaj več kot 900 tisoč evrov. Čeprav ji družba ni dolgovala niti evra, Jeza na pošto ni odgovoril, sklep o izvršbi je tako postal pravnomočen, Elektrooptika je ostala brez 900 tisočakov, denar pa naj bi končal v Liechtensteinu. Ker je Podlogarjeva Jezi pomagala pri kaznivem dejanju in ker je poskrbela še za pranje denarja, sta bila oba obsojena, sodba je lansko leto postala pravnomočna, oba bosta v zaporu preživela več kot tri leta.