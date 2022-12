Policija in tožilstvo naj bi preiskovala Gen-I in Goloba

Policija in tožilstvo naj bi preiskovala Gen-I, med preiskovanimi naj bi bil tudi Robert Golob. To bi lahko botrovalo domnevnemu Golobovemu vpletanju v delo Policije in odhodu notranje ministrice Tatjane Bobnar, danes piše Mladina.

"Neuradno smo izvedeli, da policisti pod vodstvom specializiranega državnega tožilstva zbirajo informacije v zvezi z očitki, ki so se v javnosti pojavili že pred parlamentarnimi volitvami, in sicer glede domnevno spornega poslovanja hčerinske družbe Gen-I iz Beograda. Ta naj bi denar na podlagi svetovalnih pogodb nakazovala nekemu podjetju v Črno goro," navaja Mladina. Po njenih informacijah naj bi pod drobnogled vzeli tudi načrte delne privatizacije družbe Gen-I.