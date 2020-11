Policija še ni odkrila, kdo je bil organizator nasilnih protestov

Policija je Anisa Ličino , ki je bil pred tem že vpleten v domnevno kriminalna dejanja, povezana z drogo in tihotapljenjem ljudi čez mejo, začela intenzivno spremljati po javnem pozivu na protest, je v intervjuju za Delo razkril notranji minister Aleš Hojs . Med drugim pa dodal, da, ko bi ga po aretaciji na protestu morali pripeljati pred preiskovalnega sodnika, se to ni zgodilo, ker da je neimenovana tožilka policistom dejala, naj 'ne sanjajo' o privedbi Ličine.

Tožilstvo je zgodbo preverilo tako pri takrat dežurni tožilki kot pri policiji. Zapisali so, da navedbe ministra ne držijo, ker se je tožilka po predstavljenih ugotovitvah policije strinjala, da za Ličino, glede na takrat znane podatke, niso podani priporni razlogi. Očitno je bila tudi policija mnenja, da ni pogojev za pripor. Na tožilstvu dodajajo, da bo pristojni tožilec o priporu za Ličino odločal, ko in če bo policija spisala kazensko ovadbo.

Miha Kordiš meni, da so na policiji in v političnem vrhu vedeli, kakšen protest se pripravlja.

Na drugi strani pa obveščevalci v Sovi ostro proti poslancu Levice Mihi Kordišu, ki pravi, da so na policiji in v političnem vrhu vedeli, kakšen protest se pripravlja, in da bi stopnjevanje nasilja na marsikateri točki lahko preprečili. "Pri dogodkih petega novembra so bili udeleženi predstavniki podzemlja, z dogodkom pa so povezane tudi skupine skrajne desnice z zgodovinsko izpričanimi povezavami do stranke SDS," je o nasilnem protestu dejal Kordiš.