Policija in URSZR okrepili sodelovanje na področju protibombne zaščite

Letni načrt sta danes podpisala generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje Leon Behin in generalni direktor Policije Senad Jušić . "Uprava za zaščito in reševanje in Policija tesno sodelujeta na številnih področjih, med drugim pri zagotavljanju helikopterskih prevozov za reševanje v gorah, gašenju požarov v naravnem okolju, evakuaciji, zavarovanju območij, obveščanju ob nesrečah, preiskovanju vzrokov za nesreče in drugih pomembnih nalogah. Poleg teh vidnih dejavnosti se aktivno ukvarjamo tudi z izmenjavo izkušenj, izobraževanjem ter usklajenim razvojem opreme na področju varstva pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi in proti bombni zaščiti. V zadnjem letu in pol se je naše sodelovanje še bolj okrepilo, saj nas je izboljšana razvojna dejavnost privedla do nakupa nove opreme, ki smo jo danes tudi predstavili. Ključ našega sodelovanja in napredka je v izmenjavi praks ter opreme, kar krepi danes podpisan načrt sodelovanja na podlagi Sporazuma o medsebojnem sodelovanju na tem področju," je dejal Behin.

Generalni direktor Policije je dejal, da letni načrt predvideva širok spekter sodelovanj ter predvsem izvajanje skupnih intervencijskih aktivnosti, skupna izobraževanja in usposabljanja ter izmenjavo znanj in izkušenj, zagotavljanje medsebojne logistične, informacijske, komunikacijske in druge podpore, skupno nabavo, pa tudi vzdrževanje in uporabo različne opreme in tehničnih sredstev ter souporabo prostorov in objektov. "Verjamem, da bo sodelovanje koristilo obema službama in da bomo s skupnimi močmi še bolje zagotavljali varnost prebivalcem Slovenije," je še dodal Jušić.

Ob tej priložnosti sta tako Policija kot uprava za zaščito in reševanje predstavili svojo opremo. Specialna enota Policije je predstavila intervencijsko vozilo s pripadajočo opremo, in sicer robota za pregled in manipulacijo eksplozivnih oziroma nevarnih predmetov, vodni top za nevtralizacijo eksplozivnih naprav, prenosni rentgenski aparat, protibombno obleko, ostalo drobno tehnično opremo.

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje pa je predstavila intervencijsko vozilo DEvNUS z opremo, in sicer georadar, različne detektorje kovin, UTV vozilo oziroma štirikolesnik, podvodni dron, ki ga je na predstavitvi v upravljanje izročila Specialni enoti policije, ter ostala tehnična sredstva, so zapisali v sporočilu za javnost MNZ.