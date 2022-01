Policija in vojska v primeru novega programa cepljenja napovedujeta ponovno presojo tveganja delovnih mest

Če bo predlog sprejet, v SV napovedujejo, da bodo v skladu s programom cepljenja ter v sodelovanju s službo za varnost in zdravje pri delu in vojaško zdravstveno enoto, ki je izvajalec medicine dela ministrstva za obrambo, izvedli revizijo veljavnih ocen tveganja delovnih mest oz. izdelali oceno tveganja za širjenje okužb z novim koronavirusom in s tem obolenj s covidom-19. V njej bodo določili delovna mesta in dolžnosti, za katera je tveganje za širjenje okužb s koronavirusom prepoznano kot nesprejemljivo. Za ta mesta bodo kot preventivni ukrep varnosti in zdravja pri delu določili tudi cepljenje proti covidu-19.

Predlog pravilnika o določitvi programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2022 je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in ga posredoval ministrstvu za zdravje. Od tam so ga v torek poslali v javno razpravo in medresorsko usklajevanje.

Ker gre za novo vsebino programa za cepljenje, še ne morejo napovedati, katera so oz. bodo delovna mesta in vojaške dolžnosti, za katera bo cepljenje proti covidu-19 določeno kot preventivni ukrep varnosti in zdravja pri delu, so ob tem pojasnili.

Podobno so sporočili tudi z Generalne policijske uprave (GPU). Če bodo predlagane spremembe programa cepljenja sprejete, bo v skladu s predpisanimi postopki ter presojo in opredelitvijo zdravstvene stroke "pripravljena in s socialnimi partnerji usklajena ustrezna dopolnitev izjave o varnosti z oceno tveganja". Predlog programa cepljenja med drugim namreč predvideva, da se v poglavju program cepljenja za zaposlene med ostale navedene bolezni doda tudi covid-19. To bi omogočilo, da se tudi cepljenje proti covidu-19 opravi v skladu z izjavo o varnosti z oceno tveganja delovnih mest pri osebah, ki so pri opravljanju dela izpostavljene nalezljivim boleznim, in osebah, ki pri delu lahko prenesejo okužbo na druge osebe, so navedli na NIJZ.

V SV sicer pojasnjujejo, da je v izjavi o varnosti z oceno tveganja za posamezna delovna mesta v vojski že vključeno cepljenje proti različnim boleznim. Gre predvsem za določena delovna mesta v upravnem delu obrambnega ministrstva in v vojski, kjer je delo uslužbencev vezano na odhode v tujino oz. endemska območja. Za opravljanje dela je na določenih delovnih mestih tako zahtevano cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu, tetanusu, hepatitisu A, rumeni mrzlici in tifusu. Pred nekaterimi službenimi potmi pa je zahtevano cepljenje denimo proti rumeni mrzlici in ošpicam.