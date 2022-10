Policija išče napadalca Nike Kovač. Ga prepoznate?

Na PU Ljubljana so nam potrdili, da moškega s fotografij iščejo v povezavi z napadom na direktorico Inštituta 8. marec Niko Kovač . Torkov napad nanjo se je zgodil na Bavarskem dvoru, ko se je neznanec z vso silo zaletel vanjo, jo odrinil in vpil, da bo ubil njenega psa. Ob njej je bila tudi prijateljica, s katero sta se odpravili na policijo in napad prijavili.

Napad na Kovačevo po besedah inštituta ni bil osamljen primer. Z nasiljem, napadi in grožnjami se soočajo že dalj časa. "Trenutno imam na sodišču in Policiji pet postopkov, ki so povezani z grožnjami s smrtjo neposredno meni ali pa kolektivu inštituta. Eden od storilcev je bil pravnomočno obsojen na dva meseca pogojne kazni, ker me je hotel razkosati," je povedala Kovačeva.