Policija išče Tomaža Stoparja, ki je na begu

Na Policiji so ob tem dodali, da obstaja velika verjetnost, da 55-letni Tomaž Stopar uporablja sivo vozilo znamke VW Touareg s slovaškimi registrskimi oznakami AB 83 6FS.

Policija prosi vse, ki bi moškega ali opisano vozilo opazili, da jih nemudoma pokličejo na številko 113 ali na anonimni telefon 080 1200 oziroma jim pišejo na e-naslov fast@policija.si.

Stoparja so v preteklosti v medijih omenjali kot člana slovensko-hrvaške združbe, ki je od začetka leta 2016 do aretacij v začetku leta 2019 iz tujine v Slovenijo in nato na Hrvaško, kjer naj bi jih prodajali končnim lastnikom ali avtohišam, uvažala luksuzne avte, pri čemer naj bi se na različne načine izogibala plačilu davka na dodano vrednost in davka na motorna vozila.