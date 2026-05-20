Slovenija

Policija išče Tomaža Stoparja, ki je na begu

Ljubljana, 20. 05. 2026 14.53 pred 1 uro 1 min branja 23

Avtor:
STA
Tomaž Stopar

Policija na podlagi hrvaškega evropskega naloga za prijetje in predajo išče 55-letnega slovenskega državljana Tomaža Stoparja, ki je na begu od 12. maja 2026. Pred tem je prebival v Ljubljani in občasno na Dolenjskem, v okolici Kostanjevice na Krki, so sporočili z Generalne policijske uprave.

Na Policiji so ob tem dodali, da obstaja velika verjetnost, da 55-letni Tomaž Stopar uporablja sivo vozilo znamke VW Touareg s slovaškimi registrskimi oznakami AB 83 6FS.

Policija prosi vse, ki bi moškega ali opisano vozilo opazili, da jih nemudoma pokličejo na številko 113 ali na anonimni telefon 080 1200 oziroma jim pišejo na e-naslov fast@policija.si.

Stoparja so v preteklosti v medijih omenjali kot člana slovensko-hrvaške združbe, ki je od začetka leta 2016 do aretacij v začetku leta 2019 iz tujine v Slovenijo in nato na Hrvaško, kjer naj bi jih prodajali končnim lastnikom ali avtohišam, uvažala luksuzne avte, pri čemer naj bi se na različne načine izogibala plačilu davka na dodano vrednost in davka na motorna vozila.

KOMENTARJI23

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
MissYay
20. 05. 2026 16.22
Če ga prej SKOK ne pobere, bo pa še mal tud naš vrli Robi na begu...
wsharky
20. 05. 2026 16.15
še en janšist, ki mu je snežić svetoval kako se dela
blue3dragon
20. 05. 2026 16.13
Hrvaška policija ga išče, pri nas bi samo preko druge firme še naprej prodajal vozila javnim uslužbencem...
Iqos
20. 05. 2026 16.12
Hrvati ga iščejo ,ga bodo našli in zaprli. Pr nas še slišal niso za njega najbrž.
Kaimlplut
20. 05. 2026 16.07
ne komentirajte če nimate kaj druga.....socialisti
Kaimlplut
20. 05. 2026 16.10
delat se spravite
juventina10
20. 05. 2026 16.06
se pravi,to pomeni,da je našel luknjo v zakonu.kako pa kaj litijska,davek je bil plačan,država zadovoljna,državljani okradeni pa malo manj.je to pošteno?ni.
a res1
20. 05. 2026 15.39
Ta očitno ni povezan z politiko, drugače ga nebi iskali.
JackRussell
20. 05. 2026 15.33
Verjetno ni edini ki je to počel. Če me spomin ne vara, je bila v take posle vmešana ženska iz politike.
štrekeljc
20. 05. 2026 15.40
Pa tudi moški, M. P., iz politike!
ajdanakolesu
20. 05. 2026 15.32
V Mariboru pa kroži kar nekaj najvišje cenovno prestižnih vozil BMW, z vsemi zatemnjenimi šipami in oznako RKS z oznako EU na reg.tablici ? Kako da njih ne ustavi policija in sname ponarejene tablice in popišejo ljudi v avtu? Ali so to novi-stari poslovni partnerji Janeza Janše iz Prištine ?
bohinj je zakon
20. 05. 2026 15.27
Državljan.
Potouceni kramoh
20. 05. 2026 15.19
Vse podobnosti z našo bodočo vlado so zgolj naključne.
jutri_pa_res
20. 05. 2026 15.11
Po MB redno opažam avtomobile slovaške registracije (največ BT), cenovnega ranga 100 jurjev in več...V čem je finta, ve kdo?
Svarog
20. 05. 2026 15.29
Finta ja da imas podjetje na slovaskem in kupis vosilo na slovasko podjetje. Tam je ugodnejse davcno okolje. Splaca se pa predvsem za vozila visjega cenovnega razreda, ker so tam razlike vecje. To ni noben kriminal, to je davcna optimizacija. Ker je slovenija enostavno predraga za ljudi, si si z delom zasluzijo malo vec kot minimalno placo.
mario7
20. 05. 2026 15.32
Utaja davkov. Vsi kateri jih vozijo so SLO državljani.
Potouceni kramoh
20. 05. 2026 15.36
Da so prišli reveži iz Bratislave na obisk v Maribor.
Svarog
20. 05. 2026 15.40
Zakaj bi to bila utaja davkov. Prebivalec lahko ima podjetje v katerikoli državi v EU in posluje z katerokoli državo V EU. To ne gre za prikrivanje ničesar. Vse popolnoma legalno.
zajfa
20. 05. 2026 16.02
Ta je dobra "ki si z delom zaslužijo malo vel kot minimalno plačo", ja delom v pisarni na (90%) račun delavcev, ki delajo za to pijavko zgoraj za minimalca.
zajfa
20. 05. 2026 16.03
Vse je to treba popucat, če nimajo za plačat davek je kolikor hočeš avtomobilov za 500 in več eur. Naj si komplekse pozdravijo na drug način.
hales
20. 05. 2026 15.10
Kdor išče, ta najde.
Prelepa Soča
20. 05. 2026 15.39
hales... in kaj si najdel?
