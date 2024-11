Policija išče voznika, ki je trčil v 72-letno peško, in mimoidoče, ki so ji pomagali

72-letna peška je hodila po parkirišču od nakupovalnega centra proti zdravstveni fakulteti. "Medtem naj bi za njo pripeljal neznani voznik neznanega belega vozila in je med njima prišlo do trka, v katerem je peška padla na tla, voznik pa je odpeljal naprej in se na kraju ni ustavil," so v sporočilu zapisali na Policijski upravi Kranj.

Peški so na kraju pomagali vstati mimoidoči in jo pospremili do doma, kjer so poklicali Policijo in zaprosili za zdravniško pomoč. Peško, ki je bila lahko telesno poškodovana, so nato z reševalnim vozilom odpeljali v zdravstveno ustanovo.



"Policistom z do sedaj zbranimi obvestili ni uspelo izslediti voznika neznanega vozila bele barve oziroma razjasniti okoliščin prometne nesreče, zato prosijo voznika belega avtomobila, ki je bil udeležen v prometni nesreči, da se oglasi ali pokliče na Policijsko postajo Jesenice, telefon (04) 582 13 00 ali na interventno številko 113. Prav tako naprošajo morebitne priče, še posebej mimoidoče, ki so peški pomagali na kraju, da prav tako pokličejo na enega izmed zgornjih kontaktov in posredujejo morebitne koristne informacije," naprošajo policisti.

V pešca trčila voznik avtomobila in minibusa

Dve podobni prometni nesreči so v četrtek obravnavali tudi ljubljanski policisti. Najprej je okoli 13. ure na Zaloški cesti v Ljubljani voznik ob nepravilnem premiku pri vzvratni vožnji trčil v peško, ki je prečkala vozišče izven prehoda za pešce. Pri tem se je peška huje telesno poškodovala. Prepeljali so jo v UKC Ljubljana, njeno življenje ni ogroženo.

Ob 15. uri pa je na Reški cesti v Kočevju voznik manjšega avtobusa zaradi nepravilnega premika trčil v pešca, ki se je nahajal pred avtobusom. Pri tem se je pešec huje telesno poškodoval. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v UKC Ljubljana, njegovo življenje pa ni ogroženo.