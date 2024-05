Policija izsledila moškega, ki je z zapisom povzročil preplah na šolah

Pod člankom o napadu na eni od finskih osnovnih šol, ki je bil objavljen na naši spletni strani, se je v začetku aprila pojavil komentar, ki je kasneje povzročil preplah na vseh šolah po Sloveniji. Uporabnik z imenom "Slava Rusiji" je komentiral, da se bo streljanje v šoli, kot je bilo na Finskem, 10. aprila zgodilo pri nas. Sporni komentar smo takoj, ko smo ga zaznali, odstranili, in obvestili pristojne institucije.

Približno mesec dni kasneje so ljubljanski in murskosoboški kriminalisti, kot kaže, prišli na sled domnevnemu avtorju grožnje. Kot so potrdili na ljubljanski policijski upravi, so v tem tednu na območju PU Murska Sobota opravili posamezna preiskovalna dejanja zaradi suma storitve kaznivega dejanja v povezavi z zapisom na spletnem portalu. "Zaradi interesa preiskave vam več podatkov o tem zaenkrat ne moremo posredovati," so zapisali in dodali, da bodo več informacij podali v prihodnjem tednu.

Po poročanju Vestnika je osumljeni moški, star okoli 30 let, doma iz ene od vasi v občini Murska Sobota. Policisti naj bi na njegovem domu že opravili hišno preiskavo. Portal še poroča, da je domnevni avtor grožnje osumljen kaznivega dejanja zlorabe znamenj za pomoč in nevarnost po 309. členu kazenskega zakonika, za kar je zagrožena zaporna kazen do treh let.