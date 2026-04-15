Policija izvaja 'maraton nadzora hitrosti'. Objavljamo lokacije

Slovenski policisti ta teden vse do nedelje poostreno nadzirajo hitrost, najbolj vestno pa to počno danes med 6. in 18. uro. "Na ta način želimo doseči, da vozniki umirijo svojo vožnjo in tako prispevajo k temu, da bi bile naše ceste varnejše," so zapisali.

Meritve bodo opravljali na 540 merilnih mestih po vsej državi. V maratonu nadzora na slovenskih cestah bo sodelovalo kar 91 policijskih patrulj oziroma okrog 180 policistov s praktično vseh postaj prometne policije in območnih policijskih enot v Sloveniji, ki jih bo na terenu vodilo 15 policijskih inšpektorjev z regijske in državne ravni.