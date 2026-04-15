Policija izvaja 'maraton nadzora hitrosti'. Objavljamo lokacije

Slovenski policisti ta teden vse do nedelje poostreno nadzirajo hitrost, najbolj vestno pa to počno danes med 6. in 18. uro. "Na ta način želimo doseči, da vozniki umirijo svojo vožnjo in tako prispevajo k temu, da bi bile naše ceste varnejše," so zapisali.
Meritve bodo opravljali na 540 merilnih mestih po vsej državi. V maratonu nadzora na slovenskih cestah bo sodelovalo kar 91 policijskih patrulj oziroma okrog 180 policistov s praktično vseh postaj prometne policije in območnih policijskih enot v Sloveniji, ki jih bo na terenu vodilo 15 policijskih inšpektorjev z regijske in državne ravni.
Tudi letos so se pridružili vseevropski akciji umirjanja hitrosti, ki jo koordinira Roadpol, evropska mreža prometnih policij. Tako lahko 15. aprila vozniki v Sloveniji in v skoraj vseh evropskih državah pričakujejo maraton merjenja hitrosti.
Voznike ob tem pozivajo, naj svoje vožnje ne prilagodijo le na dan, ko poteka maraton nadzora hitrosti, temveč naj takšen slog vožnje ohranijo tudi v prihodnje. "Še zlasti, ker je pred nami obdobje čedalje lepšega pomladnega vremena, ko bo na cestah vse več kolesarjev in voznikov motornih koles, zato naj bo udeležba v prometu odgovorna tudi v prihodnjih dnevih in mesecih."
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.