Slovenija

Policija izvaja 'maraton nadzora hitrosti'. Objavljamo lokacije

Ljubljana, 15. 04. 2026 08.05 pred 1 uro 1 min branja 40

Avtor:
M.V.
Policijski nadzor - PU Murska Sobota

Policisti po vsej državi izvajajo maraton nadzora hitrosti. Na 540 merilnih mestih bodo preverjali, ali vozniki vozijo prehitro oziroma ali upoštevajo predpisane omejitve hitrosti.

Slovenski policisti ta teden vse do nedelje poostreno nadzirajo hitrost, najbolj vestno pa to počno danes med 6. in 18. uro. "Na ta način želimo doseči, da vozniki umirijo svojo vožnjo in tako prispevajo k temu, da bi bile naše ceste varnejše," so zapisali.

Meritve bodo opravljali na 540 merilnih mestih po vsej državi. V maratonu nadzora na slovenskih cestah bo sodelovalo kar 91 policijskih patrulj oziroma okrog 180 policistov s praktično vseh postaj prometne policije in območnih policijskih enot v Sloveniji, ki jih bo na terenu vodilo 15 policijskih inšpektorjev z regijske in državne ravni.

Tudi letos so se pridružili vseevropski akciji umirjanja hitrosti, ki jo koordinira Roadpol, evropska mreža prometnih policij. Tako lahko 15. aprila vozniki v Sloveniji in v skoraj vseh evropskih državah pričakujejo maraton merjenja hitrosti.

Voznike ob tem pozivajo, naj svoje vožnje ne prilagodijo le na dan, ko poteka maraton nadzora hitrosti, temveč naj takšen slog vožnje ohranijo tudi v prihodnje. "Še zlasti, ker je pred nami obdobje čedalje lepšega pomladnega vremena, ko bo na cestah vse več kolesarjev in voznikov motornih koles, zato naj bo udeležba v prometu odgovorna tudi v prihodnjih dnevih in mesecih."

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

r h
15. 04. 2026 09.35
Pri teh omejitvah hitrosti bo morala avtoindustrija za Slovenijo poseban sprogramirat tempomate na 30KH, ker je že 3/4 ulic na tej omejitvi- butale.
Watcherman
15. 04. 2026 09.32
Čim več radarskih in prometnih kontrol za nore in nesposobne voznike,ki divjajo in se vozijo čez črto in po sredini.Lp
Lopov975
15. 04. 2026 09.29
kranj?
mertseger
15. 04. 2026 09.25
Smešno danes zjutraj policist z radarjem omejitev 60 vsi votijo max 20 ker vse stoji. Namesto da bi šel v križišče usmerjat promet ker je vse stalo je tisto pištoo mučil pa parkirišču.
zurc
15. 04. 2026 09.25
se pelješ po omejitvah in privezan pa se mi treba nič obremenjevat kje so kontrole
Žrtev
15. 04. 2026 09.23
Zjutraj si pripravim kavico, se vsedem v pisarno, globoko vdihnem življenje in odprem 24 ur, da vidim na kaj bom danes jezen brez konkretnega razloga - povprečen komentator tukaj.
IICI
15. 04. 2026 09.19
Naj gredo merit med Domžale in Ljubljano.
Omizje
15. 04. 2026 09.16
akcija bi morala biti ne napovedana da se sprav iz ceste objestneže
progresivnidaveknastanovanja
15. 04. 2026 09.18
kakšne objestneže??? Ti so previdni in sigurno nihče ne bo plačal kazni. Oskubili bodo upokojence ki se v trgovino pelje 5km preveč na uro. Ne biti naiven.
Žrtev
15. 04. 2026 09.21
Če so previdni, potem niso problem...hmmm
progresivnidaveknastanovanja
15. 04. 2026 09.30
prekoračiš hitrost in si previden da ni kje kapsov, da te ne dobijo, prej jih moraš zagledat kot oni tebe : )
Watcherman
15. 04. 2026 09.30
Previdni so ja phaha,ko večina divja,ko nori sekajo ovinke vozijo po sredini in pod vplivom alkohola.Lp
BRABUS1
15. 04. 2026 09.08
Meni dol visijo vaše akcije se vozim malo in po omejitvah in predpisih.Imam še pol tanka bencina po ceni pred krizo.Kolo je moje prevozno sredstvo poleti v lepem vremenu.
300 let do specialista
15. 04. 2026 09.07
"Za varnost gre"! 🐑🐑🐑
proofreader
15. 04. 2026 09.03
Zakaj ni iskalnika?
Koronavirusovec
15. 04. 2026 09.03
pozor
enkve
15. 04. 2026 09.01
Glede na zastoje in kolone na praktično vseh delih Slovenskih AC bi lahko za letos ukinili vinjete, še bolje pa, da jih ukinejo dokler dela niso končana in promet steče normalno.
proofreader
15. 04. 2026 09.00
Slovenija blokirana, šaljivci pa merijo hitrost. Naj jih raje pošljejo urejat zastoje na cestah.
HitraVeverca
15. 04. 2026 08.59
Naj še pridejo pogledat politike, ker mene je sram, pa ne stevanoviča, njega so potunkali.. zanima me Robi in JJ..
Infiltrator
15. 04. 2026 08.52
Kaj ce bi še malo bolj preverjali skrumpirane politike ....
300 let do specialista
15. 04. 2026 08.51
PU Kranj štrajka, ali pač?
Poskokec
15. 04. 2026 08.54
Nesposoben novinar ni znov prlept seznama
n0rc
15. 04. 2026 08.56
Jim je Stevanović prepovedov :)
300 let do specialista
15. 04. 2026 09.07
🤭
golobnadob
15. 04. 2026 08.51
Če bo dež, se akcija prestavi na sončen dan. Seveda, če ne bo ravno med vikendom.
Diego14
15. 04. 2026 08.49
zakaj ne objavite vse kar je obljubil Golob pa ni izpolnil?
Definbahija
15. 04. 2026 08.49
Zakaj dajete ven to? Tako MNZ kot vsi populistični mediji?
