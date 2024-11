Zlorabe otrok prek spleta: identificirali 11 osumljencev, zasegli 132 naprav

Slovenska policija je v sodelovanju z Europolom, Madžarsko, Hrvaško in nekaterimi državami iz regije Zahodnega Balkana izvedla obširno mednarodno kriminalistično preiskavo s področja spolnih zlorab otrok prek interneta. V Sloveniji so opravili 11 hišnih preiskav pri 11 osumljencih, vsi so slovenski državljani. Zasegli so več kot 130 elektronskih naprav, optične medije in natisnjene fotografije.

Slovenska policija je v mednarodni operaciji, poimenovani Mazaik 2024, sodelovala med 4. novembrom in 15. novembrom 2024. V operaciji so sodelovale Policije uprave Ljubljana, Kranj, Koper, Celje, Murska Sobota in Maribor z 58 kriminalisti in policisti. Kot je pojasnil vodja Oddelka za mladoletniško kriminaliteto iz Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi Robert Tekavec, so pridobili podatke, da je več slovenskih državljanov preko internetnih omrežij pridobivalo in razširjalo posnetke spolnih zlorab otrok. "Ugotovljeno je bilo, da gre za več kaznivih dejanj prikazovanja, izdelovanja, posesti in posredovanja pornografskega gradiva. Gre za gradivo, ki prikazuje spolno zlorabo otrok in posnetki, na katerih so otroci goli," je pojasnil Tekavec. Za tako kaznivo dejanje je zagrožena zaporna kazen od šestih mesecev do osmih let. Po doslej zbranih informacijah na posnetkih ni slovenskih otrok. Osumljenci naj otrok ne bi fizično zlorabljali, so pa gradivo razširjali. Slovenska policija je opravila 11 hišnih preiskav pri 11 osumljencih, vsi so polnoletni slovenski državljani, in zasegla 132 elektronskih naprav in drugih nosilcev elektronskih podatkov, optične medije in natisnjene fotografije, ki prikazujejo spolne zlorabe otrok, je pojasnil Tekavec.

Primož Podbelšek in Robert Tekavec FOTO: Bobo icon-expand

Sedem osumljencev si je posnetke zlorab izmenjevalo, delovali so na "odprtem internetu", kjer so podatki o osebah, ki si gradivo izmenjujejo, javno dostopni, je pojasnil Primož Podbelšek, vodja Skupine za mladoletniško kriminaliteto na Policijski upravi Ljubljana. Vse pridobljene naprave in podatke so zavarovali in bodo del nadaljnje preiskave. Obvestili bodo tudi okrožno državno tožilstvo. V mednarodni akciji so organi pregona sicer odkrili 63 osumljencev, ki so si lastili več kot 300 elektronskih naprav. Doslej so identificirali osem žrtev, vse so iz območja Zahodnega Balkana. Otroci so med najranljivejšimi uporabniki interneta Zaradi značilnosti interneta, kot sta navidezna anonimnost in hitrost, ter zaradi lastnosti otrok, kot so radovednost, zaupljivost in neizkušenost, lahko povzročitelji lažje in hitreje navežejo stik z otroki oziroma si med njimi poiščejo svoje žrtve. Otroci so med najranljivejšimi uporabniki interneta tudi zato, ker se lahko zavestno ali po naključju srečajo s škodljivimi vsebinami s spolno tematiko, kot so npr. posnetki spolne zlorabe otrok, in tako tudi sami postanejo žrtve spolne zlorabe. Internet je za povzročitelje spletnih spolnih zlorab idealen posrednik za razširjanje posnetkov in fotografij spolnih zlorab otrok.

