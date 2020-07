Policija je potrdila naše informacije, da je bila Petra Grah Lazar kandidatka za šefico NPU

Potrdile so se vse naše neuradne informacije glede javnega razpisa za novega direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada. Razkrili smo, da naj bi bila nekdanja kriminalistka Petra Grah Lazar favoritka vladajoče politike za to funkcijo, saj naj bi se z njo pred tedni sestal kar predsednik vlade Janez Janša osebno. Napovedali smo tudi, da zaradi tega nihče na razpisu ne bo izbran. In točno to se je zdaj tudi potrdilo.

Čeprav doslej policija ni odgovarjala na naša vprašanja glede morebitnega političnega kadrovanja v policiji, niti niso želeli povedati, ali drži, da se je Petra Grah Lazar mimo javnega razpisa za ta položaj dogovarjala tudi s prvim možem slovenske policije Andrejem Juričem, so zdaj končno le priznali. "Za omenjeno osebo je bil izveden postopek varnostnega preverjanja, kot ene izmed možnih kandidatov za imenovanje v.d. direktorja NPU. Varnostnih zadržkov ni bilo," so zapisali in tako potrdili našo zgodbo, da je bila Grahova predvidena za trenutno šefico Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU), kasneje pa bi se prijavila na razpis za to mesto, ker se na prvega ni. Zakaj jo torej danes niso izbrali za v.d. ni znano. Ali si te poteze zaradi političnega posredovanja niso upali potegniti, ali si je sama premislila, ko je videla kakšen upor se je zgodil med zaposlenimi na NPU, ali pa jo bodo prihranili za novi razpis in bo takrat izbrana. PREBERI ŠE Policija in politika izbor verjetne nove direktorice NPU zavili v molk in skrivnost Kot točne so se izkazale tudi naše informacije, da Igor Lamberger ni več favorit vladajoče koalicije za ta položaj in da na razpisu ne bo izbran. In res ni bil. Pa tudi naša napoved, da prvi mož policije na razpisu sploh ne bo izbral nikogar, je bila pravilna. Čakamo torej drugi krog in nov razpis za direktorja NPU. Vodenje NPU prevzema Uroš Lepoša Vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Jurič je za v.d. direktorja NPU danes sicer imenoval Uroša Lepošo. Ta ima za seboj 28 let delovnih izkušenj v policiji. PREBERI ŠE Vodenje NPU prevzema Uroš Lepoša Jurič se je dosedanjemu vodji NPU zahvali za korektno sodelovanje, novemu vršilcu dolžnosti pa zaželel uspešno vodenje tega izjemno zahtevnega področja policijskega dela. Primopredaje poslov so se udeležili dosedanji vodja NPU Lamberger, novi vodja Lepoša, v. d. generalnega direktorja policije Jurič, namestnik v. d. generalnega direktorja policije Jože Senica in vodja Službe generalnega direktorja policija Robert Ferenc.