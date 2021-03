Policija je še pred glasovanjem v parlamentu že vse pripravila za menjavo varovanja predsednika DZ

Policija je torej še pred glasovanjem pripravila vse dokumente tako, kot da je rezultat glasovanja že znan in je Igor Zorčič razrešen, Jožef Horvat pa že novi predsednik državnega zbora. Kot je znano, se to ni zgodilo, saj je vladni koaliciji za zamenjavo zmanjkal en glas. Zorčič tako še vedno ostaja predsednik državnega zbora in s tem varovana oseba tretje stopnje, kot je denimo minister Aleš Hojs .

Po neuradnih podatkih so v Policiji spisali že dokument, v katerem piše, da je na dan 30. 3. 2021 preklicano varovanje predsednika DZ Igorja Zorčiča na njegovem domačem naslovu, dokument naj bi podpisal namestnik generalnega direktorja Policije Tomaž Pečjak. Oblikovali so tudi že nova navodila za Policijsko upravo Murska Sobota, katere vse podatke mora zbrati za varovanje novega predsednika državnega zbora Jožefa Horvata. Zakaj so tako pohiteli z dogodki, ki se sploh niso zgodili, in kdo jim je naročil, da pripravijo vse po tem političnem scenariju, smo vprašali vodstvo Policije.

Kot je znano, je glasovanje včeraj zvečer pokazalo, da koalicija nima večine, ki bi izpolnila predvidevanja vodstva Policije o novem predsedniku državnega zbora. Vlada je v zadnjem letu poskrbela za zamenjavo večine vodilnih in izkušenih preiskovalcev na Policiji, nekateri pa so končali celo v delovnih skupinah v Tacenu