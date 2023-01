'Policija je v šoli tuj element. Oblast na šoli morajo imeti pedagogi'

Ravnatelj Dušan Merc meni, da so tovrstna nasilna dejanja patološke narave in niso povezana s šolskim sistemom. "Šola v takšnih primerih težko vzgojno deluje. Zato morajo na teh mestih nastopati drugi strokovnjaki in ne tisti, ki so zaposleni v šoli," je uvodoma dejal Merc.

Vseeno pa po njegovem šola predstavlja pomemben prostor za vse ostale osnovnošolce. "Za vso ostalo populacijo pa je šola edini prostor, kjer se lahko stvari urejajo. In to ne kjer koli, ampak se morajo urejati v razredu," je povedal. Merc namreč meni, da je razred ta skupina, ki posamezniku daje moč in ga uveljavi. A nad tem procesom mora bedeti razrednik, ki mora delovanje skupine uravnavati.

"A vse, kar se pojavlja v šolah, nasprotuje temu principu" je bil kritičen Merc. Krivdo za to pripisuje Svizu. "Sviz s tem, ko neprestano poudarja, kakšno je trpljenje učiteljev in kako nehvaležen je ta poklic, dela ogromno škodo. V resnici je učiteljsko delo zelo posebno in plemenito in tudi kar dobro plačano," je povedal.

Merc tudi meni, da ni prav, da se v šolo kliče Policijo in socialni center. "Če kličeš Policijo v OŠ si na patološki poti. Policist na šoli nima kaj početi. In zadev tam tudi ne more rešiti. Oblast na šoli morajo imeti pedagogi," je bil jasen. Po njegovem morajo biti učitelji tisti, ki uravnavajo delo in življenje šole, pri čemer pa naj jih vodi strokovno vodenje ravnatelja oziroma ravnateljice.

"Policija je v šoli popolnoma tuj element, ker v šoli ne moreš imeti represivnega organa. Iz šol je treba izločiti tudi varnostnike. Tovrstne odločitve napeljujejo na to, da je sistem nevaren in da ne funkcionira, kar pa je po svoje tudi res – in to zato, ker imajo šole varnostnike in kamere. Namesto tega morajo (učitelji, op. a.) biti z učenci," je Merc opisal delovanje v šolah.