Policija ovadila varnostnike, ki so pretepli Slovenca, dva nista imela licence

Hrvaška policija je kazensko ovadila tri varnostnike, stare 19, 46 in 57 let, zaradi napada na mlada slovenska turista v Savudriji. Vsi trije so obtoženi nasilnega vedenja, enemu dodatno očitajo še poškodovanje tuje lastnine, drugemu pa poskus povzročitve hude telesne poškodbe. Inšpekcija je ob tem ugotovila, da dva vpletena varnostnika sploh nista imela veljavne licence.

Po navedbah policije so trije moški, varnostniki, 15. avgusta okoli 23.30 posredovali na plaži pred hotelom Kempinski v Savudriji. Ukrepali so proti 28-letnemu slovenskemu državljanu in 25-letni slovenski državljanki zaradi neupoštevanja hišnega reda turističnega objekta. Peterica se je nato verbalno sporekla, v nekem trenutku pa je 46-letni varnostnik opazil, da ga 28-letni Slovenec snema, zato mu je iztrgal telefon iz rok in ga vrgel ob tla, zaradi česar se je ta razbil. Varnostniki so nato začeli pretepati in brcati 28-letnika. 25-letna Slovenka je skušala preprečiti nadaljevanje spora, a jo je 46-letni varnostnik udaril z roko, 57-letni varnostnik pa jo je s teleskopsko palico udaril po glavi. Varnostniki, stari 19, 46 in 57 let, so nato nadaljevali z brcanjem 28-letnega fanta, nato pa so zapustili plažo, je ugotovila umaška policija.

Hotelska plaža, kjer se je zgodil incident FOTO: POP TV icon-expand

Vseh pet je v dogodku utrpelo poškodbe. Slovenskima državljanoma je bila nudena zdravniška pomoč, utrpela sta lažje poškodbe, navaja hrvaška policija. Hrvaški varnostniki so medtem zdravniško pomoč zavrnili. Zaradi suma storitve več kaznivih dejanj je policija tri Hrvate kazensko ovadila na tožilstvo. O dogodku so obvestili tudi pristojno inšpekcijo z namenom, da prouči zakonitost dela oseb, ki so opravljale naloge zasebnega varovanja. Inšpektorji so ugotovili, da dva varnostnika za opravljanje dela nista imela zahtevanega dovoljenja ministrstva za notranje zadeve, zato bodo zoper njiju uvedli prekrškovni postopek. Zoper varnostnika, ki je imel dovoljenje, pa bodo opravili oceno zakonitosti ravnanja. Inšpekcija bo uvedla tudi postopek zoper podjetje, ki nudi varnostne storitve in je zaposlilo varnostnike. "Zoper podjetje, ki ju je najelo, bo uveden prekrškovni postopek, ker je zaposlilo ali dovolilo osebam, ki niso imele zahtevanega dovoljenja, opravljanje nalog zasebnega varovanja," so še pojasnili na istrski policijski upravi.

Spomnimo ...

V Savudriji na plaži pri hotelu Kempinski so varnostniki v noči na soboto napadli skupino mladih slovenskih turistov. Po navedbah dveh žrtev, ki sta spregovorila za našo oddajo 24UR, so se sprva družili v vikendu nad plažo, nato pa so se odpravili k morju. "Po približno uri, uri pa pol, je do nas pristopil varnostnik hotela in nas na ne prav lep način hotel spoditi s plaže. Vprašali smo ga, v čem je problem, da ne motimo nikogar. Tudi na plaži ni bilo nikogar, rekel je, da nej izginemo in naj nas ne vidi več tu," je za 24UR pojasnila ena od žrtev napada. Ker so bili na javni plaži, jih je zanimalo, zakaj jih varnostnik preganja. Ta pa je odšel in se vrnil s kolegom. "Drugi varnostnik je bil zelo vidno in agresivno razjarjen in se je že v štartu začel dreti na nas, naj sp***** v 'Lipu našu deželu'," je dejal naš sogovornik. Tako kot prvemu, so tudi drugemu varnostniku rekli, da ne vidijo, kje je težava in da lahko pokličejo policijo, če je treba. Skupinica, ki se v družbi varnostnikov ni več počutila varno, je želela policijo počakati v bližnji hiški 20 metrov od plaže. "Na kar je prišel še tretji varnostnik in zabičal enemu kolegu, da naj ne hodi gor, on se ga je ognil in šel proti stopnicam. Potem smo vsi ostali hoteli iti, mene je potegnil za majico, zato sem potegnil telefon in začel snemat," je opisal. Sledil je brutalen pretep.

Varnostniki so trdili nasprotno