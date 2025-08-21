Svetli način
Slovenija

Policija ovadila varnostnike, ki so pretepli Slovenca, dva nista imela licence

Umag, 21. 08. 2025 15.34 | Posodobljeno pred 20 minutami

Avtor
M.S.
Hrvaška policija je kazensko ovadila tri varnostnike, stare 19, 46 in 57 let, zaradi napada na mlada slovenska turista v Savudriji. Vsi trije so obtoženi nasilnega vedenja, enemu dodatno očitajo še poškodovanje tuje lastnine, drugemu pa poskus povzročitve hude telesne poškodbe. Inšpekcija je ob tem ugotovila, da dva vpletena varnostnika sploh nista imela veljavne licence.

Po navedbah policije so trije moški, varnostniki, 15. avgusta okoli 23.30 posredovali na plaži pred hotelom Kempinski v Savudriji. Ukrepali so proti 28-letnemu slovenskemu državljanu in 25-letni slovenski državljanki zaradi neupoštevanja hišnega reda turističnega objekta. 

Peterica se je nato verbalno sporekla, v nekem trenutku pa je 46-letni varnostnik opazil, da ga 28-letni Slovenec snema, zato mu je iztrgal telefon iz rok in ga vrgel ob tla, zaradi česar se je ta razbil. Varnostniki so nato začeli pretepati in brcati 28-letnika. 25-letna Slovenka je skušala preprečiti nadaljevanje spora, a jo je 46-letni varnostnik udaril z roko, 57-letni varnostnik pa jo je s teleskopsko palico udaril po glavi. Varnostniki, stari 19, 46 in 57 let, so nato nadaljevali z brcanjem 28-letnega fanta, nato pa so zapustili plažo, je ugotovila umaška policija. 

Hotelska plaža, kjer se je zgodil incident
Hotelska plaža, kjer se je zgodil incident FOTO: POP TV

Vseh pet je v dogodku utrpelo poškodbe. Slovenskima državljanoma je bila nudena zdravniška pomoč, utrpela sta lažje poškodbe, navaja hrvaška policija. Hrvaški varnostniki so medtem zdravniško pomoč zavrnili. 

Zaradi suma storitve več kaznivih dejanj je policija tri Hrvate kazensko ovadila na tožilstvo. O dogodku so obvestili tudi pristojno inšpekcijo z namenom, da prouči zakonitost dela oseb, ki so opravljale naloge zasebnega varovanja. 

Inšpektorji so ugotovili, da dva varnostnika za opravljanje dela nista imela zahtevanega dovoljenja ministrstva za notranje zadeve, zato bodo zoper njiju uvedli prekrškovni postopek. Zoper varnostnika, ki je imel dovoljenje, pa bodo opravili oceno zakonitosti ravnanja. Inšpekcija bo uvedla tudi postopek zoper podjetje, ki nudi varnostne storitve in je zaposlilo varnostnike. "Zoper podjetje, ki ju je najelo, bo uveden prekrškovni postopek, ker je zaposlilo ali dovolilo osebam, ki niso imele zahtevanega dovoljenja, opravljanje nalog zasebnega varovanja," so še pojasnili na istrski policijski upravi. 

Spomnimo ...

V Savudriji na plaži pri hotelu Kempinski so varnostniki v noči na soboto napadli skupino mladih slovenskih turistov. Po navedbah dveh žrtev, ki sta spregovorila za našo oddajo 24UR, so se sprva družili v vikendu nad plažo, nato pa so se odpravili k morju. 

"Po približno uri, uri pa pol, je do nas pristopil varnostnik hotela in nas na ne prav lep način hotel spoditi s plaže. Vprašali smo ga, v čem je problem, da ne motimo nikogar. Tudi na plaži ni bilo nikogar, rekel je, da nej izginemo in naj nas ne vidi več tu," je za 24UR pojasnila ena od žrtev napada.

Ker so bili na javni plaži, jih je zanimalo, zakaj jih varnostnik preganja. Ta pa je odšel in se vrnil s kolegom. "Drugi varnostnik je bil zelo vidno in agresivno razjarjen in se je že v štartu začel dreti na nas, naj sp***** v 'Lipu našu deželu'," je dejal naš sogovornik. Tako kot prvemu, so tudi drugemu varnostniku rekli, da ne vidijo, kje je težava in da lahko pokličejo policijo, če je treba.

Skupinica, ki se v družbi varnostnikov ni več počutila varno, je želela policijo počakati v bližnji hiški 20 metrov od plaže. "Na kar je prišel še tretji varnostnik in zabičal enemu kolegu, da naj ne hodi gor, on se ga je ognil in šel proti stopnicam. Potem smo vsi ostali hoteli iti, mene je potegnil za majico, zato sem potegnil telefon in začel snemat," je opisal.

Sledil je brutalen pretep.

Varnostniki so trdili nasprotno

Podjetje Klemm Security, pri katerem so zaposleni varnostniki, je sicer trdilo, da je skupina Slovencev pod vplivom alkohola motila javni red in mir in uničevala lastnino hotela, je poročal net.hr. Kot so zapisali, naj bi posamezniki opozorila zaposlenih ignorirali, po tretjem opozorilu pa da je nato prišlo do fizičnega napada na varnostnike. 

Tudi hrvaško združenje varnostnikov je po incidentu trdilo, da so varnostniki le opravljali svoje delo, ko so jih napadli pijani slovenski turisti. Enega varnostnika so prijeli in začeli udarjati, vanje so metali kozarce, polne pijače, tudi dekle, so hrvaškim medijem zatrjevali v krovni organizaciji za varovanje pri naših južnih sosedih.

KOMENTARJI (20)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Varnostnik na obali
21. 08. 2025 15.55
+1
Dva niti nista imela dovoljenja, glej glej, “uradne” osebe niti niso tako uradne, ampak u.staška zaprisega zadošča za mlatenje ljudi. O udarcu po glavi ženske s teleskopsko palico je pa tudi škoda besed.
ODGOVORI
1 0
rindingind
21. 08. 2025 15.54
+1
Vsi so mal preveč močni .Dvakrat gre v fitnes pa je že močan.
ODGOVORI
1 0
ho?emVšolo
21. 08. 2025 15.53
Te dokazne standarde danes nudijo mobilni telefoni, saj že vsak kolikor toliko dobro kamero, ki so vedno na dosegu roke. Pred leti, ko ni bilo posnetkov, so pa verjeli vsakemu lažnjivcu, še posebno če je bil domačin.
ODGOVORI
0 0
boslo
21. 08. 2025 15.52
+2
Kaj pa tista vešča reče na to? Njihovi varnostniki so bili napadeni 🤣🤣🤣
ODGOVORI
2 0
Bombardirc1
21. 08. 2025 15.52
+2
Pa kako jih je una stolica zagovarjala, pooblaščene uradne osebe pa hotelska lastnina pa predpisani postopki... Larifari. Upam da jih napadeni na sodišču slečejo da gat pa da še par let čičajo na hladnem.
ODGOVORI
2 0
lokson
21. 08. 2025 15.50
+0
Kakp,da jaz nimam nikoli nobenih težav??
ODGOVORI
1 1
lokson
21. 08. 2025 15.49
-7
Kaj pa če vam povem,da ni bilo ravno tako,kot so nam opisali sončki.
ODGOVORI
0 7
Bombardirc1
21. 08. 2025 15.53
+1
Edini sonček tu si ti rukson.
ODGOVORI
1 0
boslo
21. 08. 2025 15.54
Izvoli, povej
ODGOVORI
0 0
2fast4
21. 08. 2025 15.49
-3
Sami sončki so tile vaši otroc. Frajerji na vsakem koraku. Zgroženo se na veselicah obnašajo... mamice, daj pojdite malo poleg njih....
ODGOVORI
3 6
Chrome
21. 08. 2025 15.51
+1
Kaj če bi bili vsi tepeni, če nekomu dvigneš živc?
ODGOVORI
1 0
medŠihtom
21. 08. 2025 15.47
-4
zakaj se slovenčki sploh odpravljate na hrvaško, doma bodite, kamor spadate, kjer svojega ne date tujega nočete, to vam je zapisano v genih in prav nobene potrebe ni da tacate hrvaško. italjani vas ne marajo hrvatje vas ne marajo avstrijci vas ne marajo, madžari vas ne marajo. z razlogom ker pač ste hlapčki in čudaki. konec zgodbe.
ODGOVORI
1 5
manga
21. 08. 2025 15.47
+1
Govoriti o varnostniki po videnem na posnetkih je žalitev za vse dobre varnostnike.Celo Zakon ulice ima svoj bonton,gre za čredni napad več divjakov na eno osebo katera je mogoče zaslužila kakšno okoli ušes,ne pa divjaštvo.
ODGOVORI
3 2
marjanovic.drazen
21. 08. 2025 15.46
+1
*slovence
ODGOVORI
1 0
jedupančpil
21. 08. 2025 15.44
+5
tooozba, varnostniki ali nedokoncana osnovna sola
ODGOVORI
5 0
Potouceni kramoh
21. 08. 2025 15.42
+9
In tako je hrvaška saga o poceni in ljubeznivi ter prijazni državi splavala po vodi navzdol v fekalije in kanalizacijo točno tja kamor sodijo.
ODGOVORI
9 0
marjanovic.drazen
21. 08. 2025 15.47
+1
Se strinjam. Imate Italijo in Grcijo.
ODGOVORI
1 0
petka5
21. 08. 2025 15.39
+17
Kaj bo pa zdaj rekla tista predstavnica zveze varnostnikov in kaksno odgovornost bo nosila za branjenje teh ljudi in celo javne trditve, da,so ravnali strokovno???
ODGOVORI
18 1
300 let do specialista
21. 08. 2025 15.42
+4
Strokovno🤣
ODGOVORI
5 1
PredsednikSveta
21. 08. 2025 15.53
+1
To tudi mene zanima. ^_^
ODGOVORI
1 0
