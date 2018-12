Policija kazensko ovedla nasilna vojaka, ki sta pretepla Pivčana

Zgodba z vojaki, ki so v bližini Pivke razgrajali v gostinskem lokalu, se počasi razpleta. Policija je zoper 30-letnega Mariborčana in 28-letnega Kočevca, ki sta po ugotovitvah policije pretepla domačina, eden od njiju pa je tudi grozil natakarici in jo udaril, podala kazensko ovadbo. Vojakoma grozijo do tri leta zapora, denarna kazen zaradi kršitve javnega reda in miru in morebitni odvzem službe.