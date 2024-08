Okrepljene policijske aktivnosti na območju Kočevja: kakšne so varnostne razmere?

Generalni direktor policije Senad Jušić, direktor Policijske uprave Ljubljana Tomislav Omejec in direktor Policijske uprave Novo mesto Igor Juršič bodo ob 12. uri predstavili aktualne varnostne razmere v krajih z večetnično skupnostjo in okrepljene aktivnosti Policije za zagotavljanje varnosti na teh območjih. Izjavo bomo v živo prenašali na naši spletni strani 24ur.com.

Policisti tudi v teh dneh nadaljujejo z okrepljenimi aktivnostmi za preprečevanje vseh oblik protipravnih in motečih ravnanj ter izboljšanje občutka varnosti ljudi na območju Kočevja, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana. "S povečano prisotnostjo policistov za zagotavljanje varnosti na območju Kočevja in Ribnice Policija zagotavlja hitrejši odzivni čas ter zaznava in procesira več kaznivih ravnanj. Določene oblike dela pa so ciljno usmerjene v preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj. Predvsem v prijetje in obravnavo storilcev kaznivih dejanj ter zagotavljanje zadostnih dokaznih standardov za dokazovanje kaznivih dejanj."