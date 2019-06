Policija kupuje 99 vozil znamk Škoda octavia in Renault kadjar

Policija v letošnjem letu nabavlja nova vozila, ki jih bo namenila predvsem za nadzorovanje schengenske meje. V zaključnem delu razpisanaj bi se najbolj izkazali dve vozili, in sicer Renault kadjar in Škoda octavia, Jeep renegade pa je sicer bil cenejši, a je po naših informacijah izvisel pri garancijskih rokih. Ponudbe za dobavo vozil so oddali štirje slovenski ponudniki.

Policija je 12. marca letos objavila javno naročilo za nabavo več specialnih terenskih in civilnih specialnih patruljnih vozil. Sklop nabave vozil je razdeljen na dva dela, in sicer na športna terenska vozila (SUV) in osebna vozila. Za dobavo vozil SUV so se prijavili trije oziroma štirje ponudniki, in sicer Avto Triglav, Avtohiša Malgaj, Avtotehna Vis in Porsche Slovenija. Kot smo uspeli neuradno izvedeti, naj bi se v zaključni fazi izbire ponudnika za SUV-e odločalo med dvema voziloma: Renault kadjar in Jeep renegade.

Policija bo nabavila 80 kadjarjev, od tega 42 s štirikolesnim pogonom in 38 s pogonom na sprednja kolesa. FOTO: Shutterstock

Ponudnik, ki je na razpis prijavil vozilo renegade, naj bi po naših informacijah sicer ponudil nižjo ceno vozila, a za las izvisel zaradi garancijskega roka. Na delu razpisa, kjer predvideva nova osebna vozila, naj bi zmagal ponudnik, ki je ponudil octavio. Policija bo tako, če sledimo zahtevam v javnem razpisu, nabavila 80 kadjarjev, od tega bo 42 kadjarjev imelo štirikolesni pogon, 38 pogon na sprednja kolesa in 19 octavij, prav tako s štirikolesnim pogonom. Vozila naj bi bila namenjena za potrebe varovanja meje in drugih posebnih nalog policije. Kot predvideva razpis, je merilo za izbor razdeljeno v tri dele, in sicer 85 točk za ceno stroškov v življenjski dobi vozila, 10 točk za garancijski rok in 5 točk za doseganje 10 % nižjih emisij NOxem, so sporočili iz policije. Prav tako so poudarili, da "naročnik še ni sprejel odločitve o oddaji naročila, zato podatkov o vsebini ponudb ni možno podati," a naj bi po naših zanesljivih informacijah vozila že bila izbrana, ministru za notranje zadeve Boštjanu Poklukarjupa naj bi strokovne službe pogodbo že dale v podpis. Po pravilih tega javnega razpisa mora ponudnik nova vozila dobaviti do 15. novembra 2019.

Policija octavije že uporablja, tokrat jih bo kupila 19 s štirikolesnim pogonom. FOTO: Shutterstock