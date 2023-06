Policija kupuje čoln: prejeli eno ponudbo in en revizijski zahtevek

Vendar bi novo plovilo policistom pri izvajanju nalog na morju nudilo ustrezno varnost z možnostjo dolgotrajnejšega zadrževanja na morju, varno plovbo v vseh vremenskih razmerah, možnost številčnejše posadke z opremo za posredovanje ob dogodkih in pri reševanju ljudi in premoženja, so našteli na ministrstvu.

Ministrstvo lahko zahtevek za revizijo zavrne kot neutemeljen, če ugotovi, da ob upoštevanju navedb v zahtevku ne bi sprejel drugačne odločitve v postopku oddaje javnega naročila ali da njegovo ravnanje v postopku oddaje javnega naročila bistveno ne vpliva na oddajo javnega naročila. Zahtevku lahko tudi ugodi in s tem delno ali v celoti razveljavi postopek javnega naročanja ali odpravi kršitev, so pojasnili na ministrstvu.

Na ministrstvu so dodali, da so 25. junija, dan pred iztekom roka za oddajo ponudb, prejeli še revizijski zahtevek zoper razpisno dokumentacijo, ki ga je vložila hrvaška družba Iskra brodogradilište po zastopniku Odvetniška družba Neffat in partnerji.

Plovilo P111, ki ga želijo z javnim naročilom nadomestiti, so pred poldrugim letom zaradi iztrošenosti in stroškov pogostih okvar preselili v Park vojaške zgodovine Pivka. "Dodatno oviro je predstavljalo dejstvo, da je bilo plovilo izdelano po naročilu in ni šlo za serijski produkt," so dodali na ministrstvu.

Na javnem razpisu je ministrstvo sicer iskalo policijski patruljni čoln serijske izdelave z aluminijastim trupom, dolžine od 13,5 do 15,5 metra, in dvema štiritaktnima dizelskima motorjema, z vgrajenimi napravami, sistemi in opremo.

Gre za ponovljen razpis, saj je na prvo javno naročilo leta 2022 ministrstvo prejelo dve ponudbi, a nobena ni izpolnjevala vseh zahtev razpisne dokumentacije.