Policija lani obravnavala trikrat več ilegalnih prebežnikov kot leto prej

Največji pritisk nezakonitih prečkanj meje so lani beležili na območju koprske policijske uprave, kjer so zabeležili dobrih 55 odstotkov vseh primerov, številka pa je več kot trikrat višja v primerjavi z letom prej. Na območju novomeške policijske uprave so beležili nekaj manj kot 30 odstotkov vseh primerov, štirikrat višja številka na tem območju pa je lani presegla 10.000 ilegalnih prebežnikov.

Med ilegalnimi migranti je največ Afganistancev, ki so ob koncu leta znova prevzeli prvo mesto, potem ko so bili zadnja dva meseca na vrhu prebežniki iz Burundija. Slednji so v Evropo množično začeli prihajati lani, saj so tako kot državljani Indije in Kube lahko v Srbijo z letali vstopili legalno, od tam pa so pot nadaljevali proti zahodni Evropi.

Srbija je oktobra odpravila brezvizumski režim za Burundijce, z letošnjim leto pa tudi za Indijce, ki so bili tretji najbolj pogosti ilegalni migranti po številu v lanskem letu, pred tem pa ne enih ne drugih skoraj ni bilo.

V zadnjih nekaj mesecih je bilo opaziti tudi povečano število ilegalnih migrantov iz Rusije, tako da so se ti prebili že na šesto mesto. Lani je v Slovenijo iz omenjene države ilegalno vstopilo 1816 ruskih državljanov, verjetno v želji, da se izognejo vpoklicu za bojevanje v Ukrajini.

Slovenski organi so sicer lani obravnavali tudi 7557 vlog za začasno zaščito, med katerimi so bile skoraj vse sprejete od državljanov Ukrajine.