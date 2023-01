Policija: Med Grimsom in napadalcem ni bilo fizičnega stika

Policisti so iz posnetkov nadzornih kamer ugotovili, da pri napadu na poslanca Branka Grimsa, ki se je zgodil oktobra lani, ni prišlo do fizičnega stika med Grimsom in napadalcem, poroča portal N1.

Na Policijski upravi Ljubljana so za portal pojasnili, da so napad preiskovali kot sum storitve kaznivega dejanja povzročitve lahke telesne poškodbe. "Z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem okoliščin so policisti ugotovili, da do fizičnega kontakta med osebama ni prišlo, zato so o zbranih obvestilih v obliki poročila obvestili pristojno državno tožilstvo," so še povedali policisti.