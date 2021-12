Policija med nadzorom prometa odvzela vozniško dovoljenje trem osebam v istem avtomobilu

Dolenjski policisti so med opravljanjem poostrenega nadzora prometa v sredo zvečer kar trikrat ustavili isti kombi, v katerem so se trije močno vinjeni moški prevažali iz Metlike proti Kranju. Med vsakim od nadzorov je s kombijem upravljal drugi izmed trojice, njihova pot pa se je končala, ko so policisti vozniško dovoljenje odvzeli še zadnjemu od njih. "Če bi moški s kombijem zapeljali na avtocesto, bi se to lahko končalo s hudo tragedijo," opozarjajo policisti.