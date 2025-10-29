Svetli način
Črna kronika

Policija med protestom zasegla mačeto, bokserje, pirotehniko ...

Novo mesto , 29. 10. 2025 12.52 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
A.K.
Komentarji
170

Policisti so med varovanjem javnega shoda v Novem mestu zaznali več kršitev, vključno s prižiganjem bakel, zaradi česar vodijo postopke. Ob tem so pri več udeležencih našli in zasegli hladno orožje, pirotehnične izdelke in bakle ter začeli postopke po Zakonu o orožju in drugih relevantnih predpisih.

Policisti so pri varovanju javnega shoda zaznali več prekrškov, so sporočili s PU Novo mesto. Okoli 18.30 so policisti sredi množice zaznali prižig bakel. Pri tem so identificirali kršitelja in izvedli ukrep zaradi kršitve. Okoli 20.00 so policisti ponovno zaznali prižig bakel. Tudi v tem primeru policisti vodijo postopek. 

Zasegli mačeto, preklopni nož...

V sklopu varovanja javnega shoda so opravili tudi več varnostnih pregledov pri udeležencih javnega shoda. Pri tem so našli in zasegli nekaj kosov hladnega orožja (mačeto, dva bokserja, preklopni nož, teleskopsko palico), pirotehnični izdelek in baklo. V omenjenih primerih policisti vodijo postopke zaradi kršitev Zakona o orožju, Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih in Zakona o javnih zbiranjih, so pojasnili na PU Novo mesto. 

javni shod policija prekrški orožje bakle
KOMENTARJI (170)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Anion6anion
29. 10. 2025 14.23
+1
Ha ha v romskem naselju pa niso nič našli, pa večina je slišala kako se je streljajo. Nesposobnost policije
ODGOVORI
1 0
Prototip
29. 10. 2025 14.20
+3
Policija in specijalci morajo v romske vasi in od hiše do hiše vsako detaljno premetat,,našli bi še kaj več kot te malenkosti..
ODGOVORI
3 0
Vsevedni Joža
29. 10. 2025 14.20
-1
Se je kdo kdaj vprašal zakaj so problemi z romi samo v JV Sloveniji? Najbrž nima nobene veze s tem,.da od tam Prihaja največji del SDS-ove volilne baze? Janković je tukaj za vas car. On je prišel na mesto župana LJ in nato zravnal vsa na črno zgrajena romska naselja z zemljo. Zato dragi jokajoči župani, ni res, da ne morete narediti ničesar sami.
ODGOVORI
2 3
lsica
29. 10. 2025 14.27
Nič ni zravnal, kaj bluziš. Še vedno so točno tam kjer so bili.
ODGOVORI
0 0
JOSEPH HAYDN
29. 10. 2025 14.19
+2
Medtem ko med racijo v naseljih niso našli nič, ker je verjetno nekdo ukazal, da ne smejo ali opozoril, naj se orožje prestavi drugam
ODGOVORI
2 0
Uroš
29. 10. 2025 14.16
+4
Kaj pa so pobrali Albancem, ko so v Lj praznovali neodvisnost?
ODGOVORI
4 0
kr en 123
29. 10. 2025 14.14
+2
Pobrali so sredstva za samoobrambo..
ODGOVORI
2 0
Ricola Swiss
29. 10. 2025 14.13
+4
A lopat in delovnih strojev ni bilo nikjer videti,pa neplačane položnice za 5 let nazaj so verjetno tudi najdli.
ODGOVORI
4 0
Osr4n
29. 10. 2025 14.11
+3
A lahko še seznam kaj so pobrali v Žabjaku? Sej je seznam glede na dogajanje sinoči an?
ODGOVORI
3 0
Lopov975
29. 10. 2025 14.17
+3
bravo. spet objavljajo kaj so nasli pri svetlih obcanih
ODGOVORI
3 0
Darko32
29. 10. 2025 14.18
+1
Zelo dobro vprašanje. Nič niso pobrali ke rvedo, da lahko nastanejo živo rešeto. Zat so dali v javnostto, karje v članku. Mediji so prikazali, daso DOLENČKI hujši od ROMOV. Pri tem pa so jim POLICAJI sugestirali. Zato se ne smemo čuditi več, če bo prišlo do najhujega, saj se nappada domordce že v vsaki večji vasi iz strani Teh ali onih.
ODGOVORI
1 0
cecen
29. 10. 2025 14.09
+6
Naj mi nekdo razloži: če je objekt na občinski ali državni zemlji, nelegalen, brez hišne številke itd. Zakaj potem potrebujejo nalog za preiskavo? A ni potem to samo intervencija v nelegalnem objektu?
ODGOVORI
6 0
Gutenberg
29. 10. 2025 14.16
Je Sklad kmetijskih zemljišč izstavil račune za uporabnino tudi za ta zemljišča?
ODGOVORI
0 0
Vsevedni Joža
29. 10. 2025 14.21
To so samo izgovori za javnost.
ODGOVORI
0 0
Darko32
29. 10. 2025 14.24
+1
cecen Zel odobro vem kaj poskušaš vprašati. A kot vidiš se sami v javni uravi delajo norca iz vseh. Prijatu poglej kdo je v politiki in javni upravi v večini. To so ljudje, k iso sorodstvene povezavi z boljševiki inKOmunisti. Ti še sedaj širijo to ideologijo naprej in to so pokazali lepo v tem primeru. Določeni pa vidijo kakšn ehoudrete imamo na oblasti in v javni upravi in to z pridom izkoriščajo. Spravljajo se na pse in mačke, ter na MEDVEDE in vidimo, da ljudi ne zanjo zaščtiti in njihovega premoženja. Zato je edino logočno, da ljudje vzamejo stvar v svoje roke in potem se čudimo, če se to zgodi..
ODGOVORI
1 0
assassin911
29. 10. 2025 14.09
+1
Povejte kakšen je bil sinoči izplen policije po streljanju v žabjeku?
ODGOVORI
1 0
daness
29. 10. 2025 14.08
+1
Ja glede na naslov izgleda da so Slovenci bolj nevarni od Romov, ker pri njih niso našli kaj omembe vrednega.
ODGOVORI
1 0
Con-vid 1984
29. 10. 2025 14.07
+3
Zgoraj članek, kako naša smijurijo-cija ni sposobna zasežt kalašnikov,....zaklenjen.
ODGOVORI
3 0
ZelenoBeli
29. 10. 2025 14.04
+1
Res smo drzava ki je niti sami ne razumemo, v koaliciji imamo 3 stranke ki ne marajo svoje domovine, 1. Levica ob dnevu drazvnosti ni niti posvetila objave za svojo drzavo, obsojajo pa koncert sosednje drzave kjer je na prvo mesto postavljena domovina, druzina in bog 2. Dolgoletna bivsa predsednica stranke SD verjetno se vedno ne zna slovenske himne 3. Protesti svobode kjer nikoli nisi videl slovenske zastave……. V koaliciji imamo 3 stranke kateri ns marajo nase drzave, kaj sploh taki pocnejo na kakrsnikoli funkciji v drzavi katere ne marajo, prioritite so jim pravice romov, socilalno lenuhom, pravice migrantom pa potem vsi polno izkoriscajo ta sistem, nas Slovencev pa ne marajo.. Ne zavedamo se ce bo slo tako naprej kaj bomo cez 20 let, zadnji moment je da mladi zacnete spreminjat forsiranje leve politike ki pelje samo v prepad in propad…. Najhuje pa je da parlamentarna stranka levica niti ne skriva da ne mara Slovenije. Tukaj bi morala biti takojsna izkljucitev stranke, kako bo kdo delal za nas ce nas niti ne mara, niti ne mara svoje zastave drzave… Kdor ne spostuje Slovenije in njene zgodovine, naj tudi ne upravlja z nami in najbolje za nas in njega da se tudi izseli!! Takih ljudi ne potrebujemo sploh pa ne na polozajih ki skrbijo za naso “prihodnost” ker ce bodo ostali v parlamentu se bojim da prihodnosti za nas narod ni!
ODGOVORI
3 2
spodnja stena
29. 10. 2025 14.03
+0
super sedaj pa priznanja potalat… sploh tistemu ki je zaplenil petardo na sliki… mogoce da je iz vrtca da je imel kaksen otrok rojstni dan…upam da ste klical protibombno… pred tem pa naboji letel od rafalov po strehah his ter dvoriscih… super res dobesedno norce se delate iz ljudi
ODGOVORI
1 1
BitterTruth
29. 10. 2025 14.02
+1
Vprasanje je simpl... ali ste jim pobrali orozje? Glede na kompleksnost odgovora lahko mirno recem da ne!!!!!! Torej zopet agresor, kriminalec na boljsem od poatenega delavca, ki ne samo da je zrtev ampak celo placuje storilcu vse stroske, vkljucno z morilskim orozjem
ODGOVORI
2 1
kr nekdo
29. 10. 2025 14.05
+2
poglej slike policijskih avtomobilov včerajšne akcije. so prišli samo 500m do naselja. naprej so šli samo v izvidnico. Ponavljam niso prišli v naselje. Si ne upajo . mogoče se pa mesec upa oziroma bo šel na obisk k smo ostali tako nestrpni
ODGOVORI
3 1
inside1
29. 10. 2025 14.14
saj se govori, da notri nihče ne upa it. naj gredo vsi tisti, ki pravijo, da je vse ok in varno.
ODGOVORI
0 0
kr nekdo
29. 10. 2025 13.55
+6
kraja telefona. poveš in pokažeš točno lokacijo telefona. A mislite, da je šel kdo na vrata potrkat? Težiš kličeš vsak dan policijo kaj je z primerom. Telefon oddajal lokacijo kljub temu, da je bil nedosegljiv tako 3 tedne. Vmes popizdiš in zahtevaš od lokalnega policista, ki je zadolžen za prebivalce in on potrka na vrata. izroči drug telefon k sploh ni vedel katerega iščejo. in ja rezultat je bil, da ostaneš brez telefona in kao nimajo pristojnosti. rezultat je,da ne opravljajo dolžnosti. Če bi ti ukradel telefon bi pa še v istem dnevu zvonil na vrata. V glavnem dvojna pravila
ODGOVORI
7 1
inside1
29. 10. 2025 14.13
Isto kraja računalnika, ve se kdo ga ima, pa policija noče ali ne upa na vrata it iskat. Da se ne splača s tem ubadat, premajhna vrednost....
ODGOVORI
0 0
setisfekšn
29. 10. 2025 13.53
+8
Ne grem več na vojno območje Novega mesta
ODGOVORI
8 0
Darko32
29. 10. 2025 13.53
+6
Nevem zakaj se podžiga narod z temi podatki. To je dan ov javnost izključno zato, da bi DALENCE se prikazalo isto kot rome in nič drugega. Zato se ne smemo čuditi, če bo počilo sočasno na več točkah in potem se sprašujemo zakaj je tako. GOLOB je lepo povedal, da so institucije in POLICAJA odpovedali na celi črti. Jaz mu verjamem, kar vidimo na vsakem koraku. Poslužujejo se celo ponarejanj dokazov in na prirejenih dokazih očitno obtožujejo ljudi. Zato bi bilo dobro, da se vsedejo in za nekaj časa zaprejo v prostor, kjer jasno povedo kako bodo naprej delali. Z tem, kar je POKLJUKAR natvezil včeraj DOLENČKOM nebodo nič naredili ampak dobili bomo vojno z veliko žrtev in dvig krilc še drugim. Najbolj so nevarni še tisti z belimi žogicami. Jaz bi ŠEŠKOVO VARDO vključil v POLICIJSKE DIVIZIJE, katere bi delovale skupaj. En drugemu bi pomagali in nadzirali en drugemu varnost. ŠEŠKO nebo pljuval po zastavi SLOVENIJE: DOČIMER veliko kateri policaj pa sedaj to počne z svojim delom. Zato nehajmo blebetati in varnost zagotalvjati tako, da na vse AVTOBUSE po enega POLICAJA. Na vse vlake namestiti POLICJE in z dolgocevnim orožjem. Na vse kritične točke na dolenskem namestiti VOJSKO z DOLGOCEVNIM OROŽJEM in dovoljenjem za takojšnjo uporabo. Ljudje verjaejo samo še v poštenje VOJAKOV in nobenega drugega.
ODGOVORI
8 2
kr nekdo
29. 10. 2025 14.02
+1
golob je jasno povedal, da niso kos. Ponavljam niso kos.
ODGOVORI
2 1
inside1
29. 10. 2025 14.17
res je, če niso kos pomeni, da ne delajo kot bi morali. se je pa za vprašat kako daleč gre njihova navezava globoko v državo.... Verjetno vse podkupljeno in se vseskozi maže, nihče ne vpraša od kod komu kaj.....pa še vedno socialna.
ODGOVORI
0 0
Bolfenk2
29. 10. 2025 13.49
+11
Miroljubnim protestnikom ste zasegli sredstva za osebno obrambo. Povejte raje koliko kalašnikovk ste zaplenili včeraj v indijanskih naseljih kjer so streljali. Golobnjakova policija pač.
ODGOVORI
15 4
Con-vid 1984
29. 10. 2025 13.51
+5
To si upajo, pa na vrata trkat, če kdo kaj proti urški napiše.
ODGOVORI
7 2
kick.your-ass
29. 10. 2025 13.45
+8
Ste videli posnetke ker strelajo v zrak v razlicnih vaseh? To je znak upora, to je udar na državo.. kaj se mi gremo? Kaj se gre ta golob? Se vsak golob je vse umazal
ODGOVORI
8 0
