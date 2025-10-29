Policija med protestom zasegla mačeto, bokserje, pirotehniko ...

Policisti so pri varovanju javnega shoda zaznali več prekrškov, so sporočili s PU Novo mesto. Okoli 18.30 so policisti sredi množice zaznali prižig bakel. Pri tem so identificirali kršitelja in izvedli ukrep zaradi kršitve. Okoli 20.00 so policisti ponovno zaznali prižig bakel. Tudi v tem primeru policisti vodijo postopek.

V sklopu varovanja javnega shoda so opravili tudi več varnostnih pregledov pri udeležencih javnega shoda. Pri tem so našli in zasegli nekaj kosov hladnega orožja (mačeto, dva bokserja, preklopni nož, teleskopsko palico), pirotehnični izdelek in baklo. V omenjenih primerih policisti vodijo postopke zaradi kršitev Zakona o orožju, Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih in Zakona o javnih zbiranjih, so pojasnili na PU Novo mesto.