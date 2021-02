Policija o 'intervenciji do zob oboroženih PPE': varovanje shodov je naše delo

Policija zavrača očitke o poskusih ustrahovanja, ki so se pojavili zaradi prisotnosti pripadnikov posebne policijske enote na Metelkovi v Ljubljani. Spremljanje tovrstnih shodov je namreč delo Policije, glede na informacije, da bi lahko na neprijavljenem shodu prišlo do kršitev javnega reda in miru, je pri varovanju sodelovala tudi PPE, ki so "posebej usposobljeni varovanje množičnih zbiranj". AKC Metelkova pa očita, da je "40 robokopov v spremljavi uniformiranih policistov preplavilo dvorišče Metelkove ter zastraševalo naključne mimoidoče".

Ob včerajšnjem kulturnem prazniku je v Ljubljani potekal tudi protest "Pogreb kulture". Protestniki so se sprehodili od Metelkove proti središču mesta, pri nekdanji tovarni Rog pa je okoli 200 ljudi "simbolično pokopalo kulturo". Pred vhod Roga so prinesli cvetje, razne predmete, glasbila, umetnine in prižigali sveče. S tem simboličnim "pogrebnim" dejanjem so, kot pravijo, izrazili žalovanje za kulturo, ki naj bi jim jo Mestna občina Ljubljana pred dobrima dvema tednoma z rušenjem Roga vzela.

Shod se je zaključil v večernih urah, ob koncu, malo pred 19. uro, pa so na območje Metelkove v Ljubljani prispeli pripadniki posebne policijske enote. Predstavnik za stiske z javnostmi PU Ljubljana Tomaž Tomaževicje včeraj zvečer pojasnjeval, da so pripadnikiPPE po shodu opravili nadzor lokacije ter da je šlo za običajni postopek. Potrdil je tudi, da so poskušali izvesti tudi nadzor gostinskih lokalov, vendar so bili ti zaprti. Policija varovala dva shoda, ugotovili številne kršitve Policija danes dodatno pojasnjuje, da so včeraj opravljali varovanje dveh protestnih shodov. Za prvega je organizator vložil prijavo za organizacijo javnega shoda, a je zanj upravna enota izdala odločbo o prepovedi shoda. Začel se je okoli 12. ure, ko se je na Trgu republike v Ljubljani zbralo okoli 40 protestnikov. Del je med shodom odšel do Narodnega muzeja in nato nazaj na Trg republike, kjer so se okoli 14. ure razšli. Pri varovanju je policija skupaj ugotovila 88 kršitev določb Zakona o nalezljivih boleznih (eno kršitev organiziranja nedovoljenega shoda, 36 kršitev zaradi udeležbe na shodu, 25 kršitev nedovoljenega prehajanja meja občin in 26 kršitev neuporabe zaščitnih mask). Ugotovili so tudi dve kršitvi Zakona o varstvu javnega reda in miru, ter po eno kršitev Zakona o osebni izkaznici ter Zakona o javnih zbiranjih. Eno osebo so za čas nedovoljenega shoda pridržali, je še sporočila PU Ljubljana. Drugi shod ni bil prijavljen, pričel pa se je okoli 17. ure, ko se je na Metelkovi zbralo okoli 100 protestnikov. Ti so po ulicah centra odšli do Mestne hiše in nato na Prešernov trg, kjer se je večina udeležencev razšla okoli 19. ure. Drugi del pa se je vrnil na Metelkovo ulico. Policisti so pri tem ugotovili 13 kršitev Zakona o nalezljivih boleznih, in sicer devet kršitev zbiranja na nedovoljenem shodu, tri kršitve nedovoljenega prehajanja meja občin in eno kršitev neuporabe zaščitne maske.

icon-expand PPE na Metelkovi na kulturni praznik 8. februarja. FOTO: Andi Koglot

"Policisti so tudi v tem primeru opravljali naloge za vzdrževanje javnega reda in miru, zagotavljali varnost udeležencev protestnega shoda, urejali promet in izvajali nadzor nad upoštevanjem Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, sprejetega na podlagi zakona o nalezljivih boleznih ter ostale naloge za zagotavljanje javne varnosti." 'Naloga policije na takih shodih je skrb za javni red in ravno to so policisti odgovorno in v okviru svojih pooblastil tudi počeli' Glede na informacije, da bi lahko na neprijavljenem shodu prišlo do kršitev javnega reda in miru, je bila Policija ves čas prisotna na območju, pri varovanju pa so sodelovali tudi policisti posebne policijske enote, ki so"posebej usposobljeni in opremljeni za varovanje množičnih zbiranj in za posredovanje, če bi bil javni red huje kršen". V območje nadzora je bila vključena tudi Metelkova, saj se je tam protestni shod začel, del protestnikov pa se je nato tudi vrnil nazaj na Metelkovo. Policija je naloge javne varnosti izvajala dokler je obstaja nevarnost, da bi lahko prišlo do ogrožanje javnega reda, še dodajajo na PU Ljubljana. "V policiji zavračamo očitke o poskusih ustrahovanja, ki se pojavlja v medijih in na družbenih omrežjih. Spremljanje poteka takega shoda je namreč delo policije po uradni dolžnosti, to pa je med drugim definirano tudi v predpisih o javnih zbiranjih. Naloga policije na takih shodih je skrb za javni red in ravno to so policisti včeraj odgovorno in v okviru svojih pooblastil tudi počeli."

icon-expand Metelkovci policiji očitajo zastraševanje naključnih mimoidočih. FOTO: Bobo

AKC Metelkova očita zastraševanje 'do zob oboroženih posebnih enot policije' V kolektivu AKC Metelkova so danes v sporočilu za javnost zapisali, da je v ponedeljek po akciji v spomin Avtonomni tovarni Rog v avtonomni kulturni coni Metelkova mesto prišlo do "intervencije do zob oboroženih posebnih enot policije". Po zapisu so policisti sprva zasedli ulice v okolici Metelkove, nato pa je "40 robokopov v spremljavi uniformiranih policistk in policistov preplavilo dvorišče Metelkove, poskušalo vstopiti v klube in ostale prostore ter zastraševalo naključne mimoidoče". Metelkovci so zapisali, da policisti razloga za svojo intervencijo niso podali, razen tega, da so tam zaradi končanega shoda, "kar so kasneje spremenili v zgodbo o 'običajnem nadzoru' gostinskih lokalov". "Takšen in tako množičen vstop posebne policijske enote v prostor avtonomne cone Metelkova mesto razumemo kot nedopustno ustrahovanje in napoved nasilja," piše v sporočilu za javnost. Ločeno sporočilo za javnost je pripravil tudi kolektiv lezbičnega kluba Monokel, kjer so potrdili, da so policisti skušali vstopiti v metelkovske prostore ter da so intervencijo "v polni bojni opremi opredelili kot 'običajno kontrolo' gostinskih lokalov". Na Mestni občini Ljubljana (Mol) so v odzivu spomnili, da je AKC Metelkova mesto"v mestnih prostorskih aktih zaščitena kot prostor, namenjen alternativni kulturi in subkulturi ter eden od ponosov mesta, v katerem negujemo in spoštujemo različnost ter živimo skupaj". "To so vrednote, ki jih v Ljubljani živimo," so poudarili.