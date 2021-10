Minister Hojs na sestanke s Policijo kar s strankarskimi veljaki SDS

Štiri regijske obiske je imela v zadnjih treh mesecih vlada Janeza Janše. Ministrski zbor je tako obiskal podravsko, goriško, savinjsko in zasavsko regijo. Ob večerih so navadno vsi skupaj imeli javno tribuno, medtem ko so se ministri čez dan ukvarjali vsak s svojim področjem – notranji minister Aleš Hojs je na primer med drugim obiskoval vodstva tamkajšnjih policijskih uprav in policijskih postaj. Ob njegovih obiskih je beseda tekla predvsem o težavah, s katerimi se soočajo policisti, pa tudi o aktualnih stvareh, smo izvedeli. Vse lepo in prav, če ne bi na te sestanke – in tudi na delovna kosila s komandirji in direktorji policijskih uprav – s seboj pripeljal tudi lokalnih strankarskih veljakov SDS.

Na notranjem ministrstvu so nam tako potrdili, da je ministra Hojsa v okviru vladnega obiska v goriški regiji, ki je potekal v začetku septembra, na Policijski postaji Tolmin spremljal tamkajšnji svetnik SDS Danijel Oblak. Na obisk na novogoriško policijsko upravo pa je z njim odšla kar poslanka SDS Elena Zavadlav Ušaj. Še več lokalnih strankarskih veljakov Slovenske demokratske stranke je bilo ob boku ministra Hojsa na vladnem obisku v savinjski regiji teden dni kasneje. "Na sestanku na Policijski upravi Celje sta bila navzoča predsednik SDS MO (mestnega odbora, op. a.) Celje Leon Podlinšek in podpredsednik SDS MO Celje Gvido Krušič,” so nam potrdili na MNZ. Poleg predsednika in podpredsednika celjskega mestnega odbora pa je ministra na obisku Policijske postaje Laško spremljala še predsednica laškega občinskega odbora SDS Štefanija Pavčnik. Ta se je z dvema fotografijama, na katerih sta z ministrom Hojsom z ramo ob rami, “pohvalila” tudi na družbenem omrežju Facebook in zraven zapisala: “Sprejem ministra za notranje zadeve, g. Aleša Hojsa, v Laškem. Ogledal si je policijsko postajo, ki je dokaj dotrajana, in jim povedal, da bodo dobili nove prostore.”

icon-expand FOTO: Facebook: Štefka Pavčnik icon-chevron-left icon-chevron-right

Regijski obiski vlade: – podravska regija: 30. 6.– goriška regija: 8. 9.– savinjska regija: 14. 9.– zasavska regija: 28. 9.

Lokalna veljaka SDS slišala vse o policijskih kadrih, kriminaliteti in operativno-komunikacijskih dejavnostih



Policijske uprave smo prosili za informacijo, kaj je bil namen sestankov, torej kaj je bila tisti dan tema pogovorov med prisotnimi za mizo na policijskih upravah in policijskih postajah. Odgovore smo prejeli od Policijske uprave Celje. Na sestanku v prostorih PU Celje, ki je, po programu sodeč, potekal eno uro in na katerem sta za mizo poleg notranjega ministra Hojsa in policijskega direktorja Nika Kolarja sedela tudi šefa celjskega mestnega odbora SDS Leon Podlinšek in Gvido Krušič, so govorili o številnih aktualnih policijskih tematikah, tudi o kriminaliteti in nedovoljenih prehodih meje. “Na Policijski upravi Celje smo ministru in ekipi v okviru vladnega obiska predstavili kadrovsko zasedenost in vsa področja svojega dela, od stanja prometne varnosti, kriminalitete, javnega reda in miru do nedovoljenih prehodov meja, operativno-komunikacijskih dejavnosti in ostalega. Prav tako smo izpostavili problematiko vozil in ostalih materialno-tehničnih sredstev,” so teme sestanka pojasnili na PU Celje. Sta lahko torej Podlinšek in Krušič tam slišala tudi informacije, ki so sicer zaradi specifičnosti dela Policije tako ali drugače zaščitene oziroma tajne?

icon-expand Sestanek z vodstvom Policijske uprave Celje FOTO: MNZ

Je to morda običajna praksa? Ker gre za vladne in ne za strankarske obiske, nas je seveda zanimalo, ali je kaj takega morda običajna praksa. Da vedno povabijo tudi predstavnike lokalnih oblasti, pojasnjujejo na notranjem ministrstvu: “Na sestanke v sklopu regijskih vladnih obiskov so vedno povabljeni predstavniki LO (SDS), svetniki in župani.” Ampak ali bi to že lahko pomenilo nedopustno mešanje lokalne in državne politike? Kje bi morala biti meja? Hojsov predhodnik: “Strankarske obveznosti sem opravljal po končanih službenih obveznostih ali v svojem prostem času.” “Delovni obiski ministra za notranje zadeve v Policiji in na Inšpektoratu so namenjeni izključno spoznavanju notranje organizacije enot, zaposlenih in njihovega dela, problematike ter vsebinskih in organizacijskih rešitev,” je jasen nekdanji minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar. Ta pojasnjuje, da ga na njegovih delovnih obiskih nikoli niso spremljali poslanci ali občinski svetniki LMŠ. “Strankarske obveznosti sem opravljal po končanih službenih obveznostih ali v svojem prostem času,” je še zapisal Poklukar. Za mnenje smo prosili tudi Komisijo za preprečevanje korupcije. Odgovore bomo objavili takoj, ko jih prejmemo. Na aktualnem notranjem ministrstvu pod Hojsovim vodstvom pa so nam na konkretno vprašanje, kako ministrstvo zagotavlja neodvisnost Policije od stranke SDS, odgovorili, da je “sodelovanje predstavnikov različnih političnih strank na sestankih v okviru vladnih obiskov običajna praksa tovrstnih obiskov” in da se sestankov niso udeležili samo ljudje, ki so povezani s koalicijo, ampak so bili prisotni tudi člani drugih strank. “Na sestanku na PP Šentjur je bil tako prisoten mag. Marko Diaci iz Gibanja za Občino Šentjur, na sestanku na PP Žalec je bil Roman Virant, član SD,” so zapisali.

icon-expand Ministrski zbor z obiska vlade v podravski regiji FOTO: Vlada RS

Jelko Godec poleg zdravstva zanima tudi Policija?



Ne le lokalni strankarski veljaki, vlado oziroma ministre na takšnih obiskih spremljajo tudi člani kabineta predsednika vlade. To ni nič takega, saj so ti del izvršilne veje oblasti in so najožji sodelavci premierja Janeza Janše. Malo bolj nenavadno pa je, da se nekdo, ki je v vladi zadolžen za področje zdravstva, zanima za področje Policije oziroma za notranje zadeve. Tako si je Jelka Godec, nekdanja poslanka SDS, zdaj državna sekretarka za področje zdravstva, skupaj s Hojsom ogledala policijsko postajo v Šentjurju. Zanimivo, ogled oziroma sestanek s tamkajšnjim komandirjem je potekal prav v času, ko je zdravstveni minister Janez Poklukar obiskal Zdravstveni dom Nazarje. Tam je bil torej brez državne sekretarke, pristojne za to področje.

icon-expand Jelka Godec, državna sekretarka za področje zdravstva, skupaj s Hojsom na obisku Policijske postaje Šentjur. FOTO: MNZ