'Temu bomo naredili konec': sledi zaostritev kazni za huligane

Huligana, ki je s topovskim udarom na tekmi med Muro in Mariborom poškodoval sedem ljudi, tudi 13-letnega otroka, še niso našli. Zdravstveno stanje poškodovanih se sicer izboljšuje, vsi razen Nika Kasala , 18-letnega Murinega igralca, ki jo je najhuje skupil, so se že vrnili na igrišče, a dokler se jim sluh, ki vpliva na ravnotežje, ne povrne v celoti, trenirajo po prilagojenem programu.

Da je bila obsodba Viol, ki da so strogo proti topovskim udarom, bolj malo vredna, se je izkazalo že po štirih dneh, ko so na domači tribuni razvili transparent: "Dragi novinarji, iz ene petarde delate senzacionalizem." A ta "ena petarda" je poškodovala sedem ljudi, tudi 13-letnega otroka.

"Zdaj tu iskati neko krivdo? Kaj šele novinarje, ki o teh stvareh poročate. Ali bi naj premolčali? Premolčali stvar? Tudi transparent, ki sem ga videl ... Jaz ne želim biti z njimi enoten," razlaga pisatelj in častni občan Maribora ter velik ljubitelj nogometa Tone Partljič in poudarja: "Sem zelo prizadet, zelo užaljen in ne bi rad pretiraval, ampak tudi malo prestrašen."

In prav zato bo kaznovanje nasilnežev, ki ogrožajo varnost na športnih prireditvah, v prihodnje strožje, napoveduje minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar: "V okviru predvidene novele zakona o nalogah in pooblastilih Policije bomo predlagali razširitev pogojev za odreditev prepovedi udeležbe na športnih prireditvah tudi za tiste, ki bodo zaloteni pri storitvi prekrška zaradi uporabe pirotehnike."

"Potrebno je ustvariti takšne pogoje, da se bodo najprej seveda športniki zelo dobro in varno počutili in pa seveda tudi vsi, ki športne prireditve obiskujejo," pa komentira minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han.

In medtem ko Policija krivca še išče, Viole pa ga očitno niso pripravljene izdati, bi moral vmes poseči tudi klub, je prepričan Partljič: "Viole so njihove, Viole so njihovi, delno jih tudi financirajo ali pa jim vsaj pomagajo, torej ne morejo reči, da oni ne morejo nič in da s tem nimajo nič."

Radenko Mijatović, predsednik Nogometne zveze Slovenije, pa poudarja, da je treba s klubi veliko delati na navijačih, da bodo razumeli, da je to obnašanje in nasilje predvsem nevarno za akterje na igriščih in tudi za njih same.

S strani Mure pa nekaj očitkov leti tudi na Nogometno zvezo Slovenije, ker da disciplinski postopek, ki odloča o izidu nedokončane tekme, s tem pa tudi na nabor igralcev za njihovo jutrišnjo tekmo, traja predolgo.