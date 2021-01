Policija vozniku avtobusa ni prepovedala vožnje, izločil se je sam

V družbi Žonta, ki je moldavskemu vozniku za odvoz in popravilo avtobusa lani na silvestrovo zaračunala več kot 5.000 evrov, zanikajo vse očitke iz pritožbe, ki jo je odvetnik v njegovem imenu posredoval na Dars. Kot pravijo, so storili vse potrebno, da so odpravili napako na avtobusu, zaradi katere mu je slovenska policija prepovedala nadaljnjo vožnjo. A ljubljanski policisti so nam pojasnili, da se je voznik iz prometa na počivališče Lom umaknil sam, oni pa niso ugotovili nobene kršitve cestnoprometnih predpisov.

Po tem, ko je odvetnik Boris Marčičv imenu moldavskega voznika avtobusa Milosa Mihaela, ki je 31. decembra lani z več kot 50 potniki obtičal v Celju, na Dars naslovil pritožbo glede njihovega izvajalca – družbe Žonta – češ da ga je ta ogoljufala, oni pa trdijo, da so v postopku avtovleke in popravila avtobusa delovali pošteno, smo za pojasnila prosili še Policijo. Voznik namreč trdi, da popravilo avtobusa, za katero so mu zaračunali 5.100 evrov, avtobus pa so zadrževali, vse dokler znesek ni bil na njihovem računu, ni bilo tako nujno in bi pot na Portugalsko lahko nadaljevali, na Žonti pa odgovarjajo, da je bila prav Policija tista, ki jevozniku avtobusa prepovedala nadaljnjo vožnjo. Policija: Voznik se je iz prometa izločil sam S PU Ljubljana so sporočili, da so policisti 31. 12. 2020 nekaj pred 2. uro na primorski avtocesti naleteli na avtobu z moldavskimi registrskimi označbami, ki je počasneje vozil po avtocesti. O avtobusu, ki bi lahko predstavljal nevarnost v prometu, so takoj obvestili Dars. "Avtobus so pospremili do počivališča Lom, kjer je voznik pojasnil, da je prišlo do nenadne napake na avtobusu in se je zato umikal proti počivališču Lom, kjer se je tudi samoizločil iz prometa. Ker avtobus ni več predstavljal nobene nevarnosti in policisti niso ugotovili nobene kršitve cestnoprometnih predpisov, so kraj zapustili, nadaljnje okoliščine postopanja voznika avtobusa pa niso znane," so zapisali.

Spomnimo 31. decembra lani je v Celju skupaj z voznikoma avtobusa obtičalo 51 državljanov Moldavije, ki so bili na poti na Portugalsko, a se jim je pokvaril avtobus. Za to, da niso ostali na mrazu in silvestrske noči preživeli pod milim nebom, je poskrbela tamkajšnja civilna zaščita, ki jim je priskrbela prenočišče in hrano. Po besedah poveljnika Teodorja Goznikarjaso potniki na prostem, nekateri brez ustreznih oblačil za ta zimski čas, stali devet ur, bili so prepuščeni sami sebi. "Zeblo jih je, bili so lačni. Zaradi epidemije tudi zanje velja prepoved gibanja po državi, zato se je civilna zaščita hitro odzvala in poskrbela zanje,"je povedal. Zanje so organizirali nadomestni avtobus podjetja Nomago, ki jih je varno pripeljal do celjskega hostla, kjer so jim priskrbeli hrano in pijačo. Naslednji dan, ko se je Veleposlaništvo Republike Moldavije na Portugalskem s podjetjem Žonta dogovorilo za popravilo in je bil avtobus popravljen, pa je ta nadaljeval svojo pot.

Odvetniška pisarna iz Slovenj Gradca je nato prejšnji teden na Dars poslala dopis, v katerem je opozorila na številne nepravilnosti v postopku izvajanja avtovleke in popravila omenjenega avtobusa. Med drugim so vozilo, ki bi ga lahko odpeljali na servis v Ljubljano, odpeljali v svojo servisno delavnico v Celje, vozniku pa na koncu zaračunali več kot 5.000 evrov. Ker jih ni imel pri sebi, je plačal 600 evrov, pri preostanku plačila pa je posredovala ambasada. Kljub temu da je ta overila podpis in potrdila plačilo, ki je bilo posredovano Žonti, jim avtobusa niso vrnili, vse dokler denar ni prišel na njihov račun, kar je bilo šele naslednji dan. Računa vozniku nikoli niso izdali, na dveh predračunih pa je bilo precej neutemeljenih visokih zneskov in nejasnosti, trdi odvetnik. Družba Žonta je po njegovem mnenju kršila zakonodajo, poslovne običaje in prakse – tako s kršitvami predpisov o finančnem poslovanju kot s kršitvami obligacijskega zakonika, pogodbenih določil in dobrih poslovnih običajev. Povsem neustrezno, necivilizirano in nekulturno naj bi bilo tudi komuniciranje njihove uslužbenke z uradniki ambasade na Portugalskem, v kar pa se njegov klient ne spušča. "Takšna ravnanja vašega izvajalca storitev, še posebej če gre za poslovna razmerja s tujimi koristniki storitev, nedvomno škodujejo ugledu Republike Slovenije in vaši cenjeni družbi," je odvetnik opozoril Dars in izrazil upanje, da bo ta ukrepal zoper izvajalca. Dodal je, da njegov klient zaradi možnosti odškodninskih zahtevkov s strani potnikov, ki so imeli "zaradi nezakonitega ravnanja vašega izvajalca izredno zanimive novoletne praznike in silvestrovo", razmišlja tudi o neposrednih zahtevkih zoper družbo Žonta.