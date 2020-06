Policija na Janšev predlog zaradi suma grožnje vodi postopek zoper osem oseb

Že sedem petkov zapored po več slovenskih mestih potekajo protivladni protesti, na katerih udeleženci svoja mnenja pogosto sporočajo tudi z uporabo transparentov. Premier Janez Janšaje enega od napisov, ki se pojavlja (Smrt janšizmu, svoboda vsem), v zapisu na Twitterjuoznačil za organizirano grožnjo s smrtjo, ki jo po njegovih besedah sodeč podpirajo tudi SD, LMŠ, Levica in državno tožilstvo, pa tudi RTV Slovenija in 24ur.

O tem vprašanju smo povprašali tudi policijo, ki nam je odgovorila, da so ljubljanski policisti med spremljanjem zbiranja ljudi na javnem kraju neposredno zaznali transparente z vsebino, ki je lahko sporna z vidika izražanja grožnje, javnega spodbujanja sovraštva, razžalitve ipd. "V primerih, ko je bilo iz zapisane vsebine transparenta mogoče ugotoviti razloge za sum, da obstajajo elementi kaznivega dejanja, se te v skladu z določili 113. in 114. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije audio in video dokumentira, v posameznih primerih pa se je sporne transparente tudi zaseglo,"je zapisala in dodala, da je policija identiteto ugotavljala neposredno na kraju in prek videoposnetkov (40. člen Zakona o nalogah in pooblastilih policije).

Na družbenih omrežjih je bilo zaznati, da so nekateri posamezniki oziroma osumljenci že prejeli vabila na zaslišanje. Policija je v tem primeru namreč sama ugotovila razloge za sum, da gre za kaznivo dejanje, preganjajo pa ga na predlog oškodovanca, v tem primeru Janeza Janše. Trenutno ljubljanski policisti vodijo postopek zoper osem različnih oseb, ki so osumljene storitve kaznivega dejanja grožnje, do 17. junija pa so dvema osebama izdali vabilo na zaslišanje. Za navedeno kaznivo dejanje je po Kazenskem zakoniku zagrožena denarna kazen ali zapor do šestih mesecev.