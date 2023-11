'Policija na meji dobro skrbi za varnost, varnostno tveganje je manjše'

V oddaji 24UR ZVEČER je na to temo spregovorila poslanka vladajoče koalicije Nataša Sukič, poslanka SDS, Anja Bah Žibert, ki pa je najprej privolila, da bo sodelovala tudi ona, je kasneje, ko je izvedela, da bo v studiu tudi Sukičeva, sodelovanje odpovedala.

Sukičeva je uvodoma pojasnila, da je Bah Žibertova najbrž odpovedala, ker se zaveda, da bi se težko kosala z njenimi argumenti. "Pozna me in ve, da bom argumentirano razpravljala, če pa strašiš ljudi s stereotipi, predsodki in floskulami, ti hitro lahko zdrsne na tankem ledu," je bila jasna Sukičeva.

Poudarila je tudi, da je seveda prav, da se v parlamentu razpravlja o vseh vidikih družbenega življenja, pa tudi o varnostnih vprašanjih, kar pa ne pomeni, da je varnostno tveganje večje. "Verjamem, da Policija na meji dobro skrbi za varnost državljanov in državljank," je dejala Sukičeva. Dodala je, da tudi prej ni bilo čisto nič manj migracij, so pa bile razne smrti, tako v rekah zaradi utopitve kot v gozdovih. Zdaj, ko so zadeve regulirane, ko se migranti in prosilci za azil prijavijo in registrirajo, so stvari "bolj urejene, regulirane in je v resnici varnostno tveganje manjše," ocenjuje.

V SDS pa predlagajo, da državni zbor sprejme poziv vladi in da za preprečitev velikega povečanja nezakonitih migracij in zagotavljanje varnosti ljudi vključi tudi pripadnike Slovenske vojske. Sukičeva je to označila za strašenje in histerizacijo v javnosti, meni namreč, da za to ni nikakršne potrebe. Prepričana je, da živimo varno, seveda pa da tu in tam pride do kakšnega incidenta, katere nenazadnje povzročajo tudi državljani in državljanke Republike Slovenije in tujci, ki so iz držav bivše Jugoslavije.