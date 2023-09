Policija na meji s Hrvaško okrepila svojo prisotnost

Prebivalci ob meji s Hrvaško že več tednov opozarjajo, da je stanje alarmantno. To kaže tudi število nedovoljenih prestopov meje, ki se je v letošnjem letu povečalo za več kot 300 odstotkov. Da se zaradi tujcev bojijo sprehajati po vasi, pravijo prebivalci Rigonc, kjer je Policija že povečala svojo prisotnost in uvedla mešane patrulje. Jasno je, da se bo ograja v celoti odstranila. Ali bo to vplivalo na delo Policije? Se obetajo dodatni ukrepi?

icon-expand O največjem navalu migrantov poročajo iz Rigonc. FOTO: POP TV

Slovenija se sooča s povečanim prihodom migrantov. Ti skrbijo predvsem prebivalce obmejnih območij s Hrvaško, ki njihov pretok najbolj občutijo. Že več tednov se tako vrstijo pozivi Policiji, da se njihove domače vasi ne zdijo več varne, Policija pa je, predvsem na območju Posavja, zato že povečala svojo prisotnost. Skupaj s hrvaškimi policisti so uvedli tudi mešano patruljiranje, pri odkrivanju nedovoljenih prestopov meje si pomagajo s tehnologijo. "Najpomembnejše pa je zagotavljanje varnosti ljudi," so sporočili. Več o (dodatnih) ukrepih bo znano okoli 14. ure, dodajajo. 'Ograja se bo ostranila' Da je število beguncev res večje, dokazujejo tudi številke, ki so se v tem letu več kot potrojile. Do konca letošnjega avgusta je bilo na meji s Hrvaško obravnavanih več kot 34.500 nedovoljenih prestopov meje.

icon-expand Odstranjevanje ograje na meji FOTO: Luka Kotnik

Odzvala se je tudi politika, a predlagane (in obljubljene) rešitve niso bile vedno enotne. Notranji minister Boštjan Poklukar je na primer prebivalcem Rigonc najprej obljubil, da bo ograja na tem delu meje ostala, nato pa se spomnil koalicijske zaveze ter dejal, da jo bodo tudi na območju omenjenega mejnega prehoda odstranili. Medtem je premier Robert Golob zatrdil, da v delovanje ograje ne verjame. Tudi predsednica države pravi, da ograje niso ustrezna rešitev, koalicijski partnerici SD in Levica pa dodajata, da so neučinkovite.

Kje bodo migranti preživeli zimo? Kaotično je tudi stanje v azilnih domovih. Skrb narašča v Logatcu, kjer je zadnje tedne v izpostavi azilnega doma naenkrat nastanjenih tudi več kot 350 ljudi, čeprav je bila ob odprtju z občino dogovorjena trikrat nižja številka in zgolj za ranljive skupine. Občani se zato obračajo na župana Berta Menarda. Za STA so v azilnem domu v Logatcu pojasnili, da je povečano tako število nastanjenih migrantov kot število pribežnikov, ki občino zgolj prehajajo. Čeprav po podatkih Policije niso zaznali povečanja števila prekrškov in kaznivih dejanj s strani nastanjenih v logaškem azilnem domu, se ti vseeno prosto gibajo po občini, kar vznemirja občane, pravijo na občini in dodajajo, da se migranti zadržujejo v večjih skupinah.

icon-expand prosilci za azil pred azilnim domom Vič FOTO: Bobo

Ker to ni v skladu z dogovorom, je župan že napovedal sklic izredne seje občinskega sveta, na kateri bodo obravnavali omenjeno problematiko in nespoštovanje dogovora. Vladni urad za integracijo in oskrbo migrantov občino tedensko obvešča o številu migrantov, občina pa podatke objavlja na spletni strani. Po zadnjih razpoložljivih podatkih je bilo 14. septembra pri njih 351 ljudi, številke pa so podobne zadnji mesec dni.