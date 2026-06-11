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Slovenija

Na območju Ljubljane zasegli 550 sadik konoplje in neregistrirano orožje

Ljubljana, 11. 06. 2026 08.43 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
L.M.
Zasežene sadike

Policija je na območju Brezovice in Ivančne Gorice odkrila več kot 550 sadik konoplje ter zasegla večjo količino pripravljene droge, konopljine smole in pištolo, za katero osumljeni ni imel ustreznega dovoljenja.

Iz PU Ljubljana sporočajo, da so kriminalisti ta teden po zbranih obvestilih in pridobljeni odredbi za hišno preiskavo pri 46- in 71-letnem osumljencu na območju Brezovice in Ivančne Gorice našli prirejena prostora za gojenje prepovedane droge konoplje.

Skupaj so našli in zasegli več kot 550 sadik ter nekaj že posušene prepovedane droge in konopljino smolo. Zasegli so tudi pripomočke za gojenje drog ter pištolo z naboji, za katero osumljenec nima dovoljenja.

Policija nadaljuje z zbiranjem obvestil in bo zoper oba osumljenca podala kazensko ovadbo na pristojno tožilstvo zaradi suma kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. Policisti prav tako vodijo postopek o prekršku po zakonu o orožju.

konoplja droge Brezovica Ivančna Gorica

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