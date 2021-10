Policija na petkovem neprijavljenem shodu zaznala 12 kršitev

Eno osebo so policisti odpeljali na policijsko postajo z namenom ugotavljanja identitete in je bila po končanem postopku izpuščena.

Na shodu je Policija do zdaj zaznala kršitev Zakona o javnih zbiranjih, osem kršitev cestno prometne zakonodaje, kršitev Zakona o osebni izkaznici, kršitev Zakona o varstvu javnega reda in miru ter kršitev iz pristojnosti drugega prekrškovnega organa, ki bo o tem obveščen.

"Policisti so opravljali naloge za varovanje Državnega zbora, vzdrževali javni red, zagotavljali varnost udeležencev in cestnega prometa ter izvajali nadzor nad upoštevanjem Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s covidom-19," je zapisala tiskovna predstavnica PU Ljubljana Aleksandra Golec .

Kot so sporočili s PU Ljubljana, so policisti v petek opravili varovanje neprijavljenega shoda, ki se je pričel okoli 19. ure na Trgu republike. Tam se je po ocenah Policije zbralo okoli 250 oseb. Uro kasneje so se protestniki sprehodili po mestnih ulicah, shod pa se je zaključil predvidoma ob 20.20.

Protestniki vladi množično pošiljali pisma

Spomnimo. Včeraj so se že 80. petek zapored zbrali t. i. petkovi protestniki. Tokrat so vladi množično pošiljali pisma, v katerih so bile zahteve po takojšnjih volitvah. Pred poslovalnico pošte v središču Ljubljane so ustavili promet, posredovala je Policija. Sestavili so tudi seznam predlogov, kako izboljšati stanje na področju infrastrukture, zelene mobilnosti in stanovanjske problematike.

"V preteklem tednu so nekateri predstavniki vlade s skrajno sumljivimi poštnimi pošiljkami poskušali preusmeriti pozornost s katastrofalnih novih dokazov svoje nesposobnosti in koruptivnosti. Prizadevajo si, da bi ljudje pozabili na afero Glupi davki, nepotrebne smrti, odstope urednikov RTV Slovenija, zakonsko podreditev NPU politiki in množico vedno novih dokazov o škodljivost te vlade, ki smo jim priča vsak teden," so prepričani protestniki.